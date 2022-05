'Domingão' promove encontro das 'Jumas' de 'Pantanal' e surpreende a web!

Programa 'Domingão' promove encontro de Alanis Guillen e Cristiana Oliveira, as 'Jumas' da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 08h52

Neste final de semana, o programa Domingão com Huck promoveu um encontro para lá de poderoso que provocou bastante rebuliço nas redes sociais.

No palco da atração de Luciano Huck (50) na Globo, as atrizes Cristiana Oliveira (58) e Alanis Guillen (23), estiveram juntas, representando a famosa personagem Juma Marruá, um dos destaques da novela Pantanal, em suas duas versões.

"É um prazer estar aqui com essa menina brilhante. A gente já se conheceu antes de a novela começar. Ela tem a Juma que é dela, com o corpo, a voz e a alma dela. Ela entendeu o Pantanal muito bem. Que honra", declarou Cristiana, que interpretou a menina-onça na trama rural exibida pela extinta TV Manchete nos anos 90.

"Estou encantada que o público está recebendo tão bem a novela Pantanal e toda essa história linda. Para mim, é muito gratificante!", falou Alanis que vive a Juma no atual remake do folhetim que está fazendo sucesso na plim plim.

Reação do público

Nas redes sociais, muita gente aprovou ver o encontro das atrizes e exaltou as artistas juntas no 'Domingão'. "O verdadeiro encontro de milhões. As duas Jumas maravilhosas!", escreveu um dos muitos fãs da novela Pantanal.