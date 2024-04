Dispensada pela Globo, ex-BBB estaria na mira do SBT para programa

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, pode integrar elenco fixo de um programa do SBT. A CARAS Brasil apurou que o nome da médica é discutido pelo alta cúpula do canal

Amanda Meirelles pode estar com os dias fora da TV contados. Demitida da Globo, a campeã do BBB 23 despertou o interesse do SBT para integrar a equipe do Chega Mais, programa apresentado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias. Nesta quinta-feira, 4, a médica esteve na sede da emissora para fazer uma participação como especialista de saúde.

A influenciadora digital interagiu com os apresentadores, falou sobre sua participação no reality show da concorrente e tirou dúvidas sobre a vacinação contra covid-19 e outras doenças. No entanto, a ida dela aos estúdios da emissora não se limitou apenas a isso.

A CARAS Brasil apurou que a entrada de Amanda para o elenco fixo do Chega Mais é discutida internamente. De acordo com uma fonte, os diretores da atração Marcelo Kestenbaum e Carlos Aleixo estariam dispostos a permitir a entrada da ex-BBB no matinal.

Uma reunião com Meirelles para discutir detalhes sobre sua possível entrada deve acontecer em breve. Até lá, ela fará mais participações no programa que segue ganhando investimento da emissora para se tornar competitivo no ibope.

Procurado pela reportagem, o SBT afirma que a contratação de Amanda "ainda não está definida". A TV diz que qualquer novidade será enviada em comunicado à imprensa.

Dispensada da Globo

A médica integrou o Encontro com Patrícia Poeta até fevereiro deste ano. Ela passou por um treinamento para virar apresentadora da Globo, mas a ideia dos diretores do canal não vingou. Outros ex-BBBs como Ricardo Camargo e Sarah Aline também participaram da oficina. No entanto, não chegaram a ganhar oportunidades práticas na casa.

A ideia inicial era fazer Meirelles alternar participações com Thelminha Assis. Ao contrário da campeã do BBB 23, a vencedora da vigésima edição segue consolidada há quatro anos. Recentemente, ela livrou a produção do matinal de um perrengue ao vivo.