Dira Paes posa ao lado de Paula Barbosa, a Zefa de 'Pantanal'

Atrizes Dira Paes e Paula Barbosa de 'Pantanal' posaram juntinhas nos bastidores da novela

Redação Publicado em 29/07/2022, às 10h38

Na última quinta-feira, 28, a atriz Dira Paes (53), posou ao lado de Paula Barbosa nos bastidores do remake de Pantanal, da TV Globo.

Dira Paes, que vive Filó na novela, compartilhou uma foto ao lado de Paula Barbosa, a Zefa, sua nora em Pantanal, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Na legenda do post, Filó brincou com a trama: "Filó tem que ficar muito feliz com essa boniteza de pessoa como nora", escreveu.

Na trama das 9 da Globo, a personagem Zefa (Paula Barbosa) está se relacionando com Tadeu (José Loreto), filho de Filó.

Veja o registro de Dira Paes ao lado de Paula Barbosa:

Filó tem que ficar muito feliz com essa boniteza de pessoa como nora! 😅😍 pic.twitter.com/H5gOlDLiku — Dira Paes (@DiraPaes) July 28, 2022

