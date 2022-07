Dira Paes homenageia equipe feminina de 'Pantanal': "Orgulho e representatividade"

A atriz Dira Paes prestou uma homenagem especial para as operadoras de câmera da novela 'Pantanal' nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 17h20

Dira Paes(53) usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para prestar uma homenagem especial para a equipe feminina da novela Pantanal, da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece ao lado das operadoras de câmera Isabela Bezerra e Thalissa Os, e ressaltou a importância de ver as mulheres ocupando vários espaços.

"É muito bonito olhar além da lente e me reconhecer. Como profissional da arte, celebro essa ocupação dos espaços com muito orgulho e representatividade. Essas são @thataos e @isa_bezerra, mulheres, operadoras de câmera em #Pantanal", escreveu a artista na legenda da publicação. Vale lembrar que no folhetim Dira interpreta Filó.

Confira a homenagem de Dira Paes para as operadoras de câmera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dia de praia

Dira Paes aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia. A atriz gravou um vídeo do seu momento de entrar no mar para um mergulho em seu dia de folga das gravações da novela Pantanal. Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni enquanto caminhava na praia em imagem de frente e de costas. "Indescritível. Mar. Vida, Rio de Janeiro", disse ela na postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!