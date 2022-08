Dira Paes aposta em look all black para participação no programa 'Pipoca da Ivete'

Dira Paes é uma das convidadas do programa 'Pipoca da Ivete', deste domingo, 7, e apostou em um look poderoso para a ocasião

A atriz Dira Paes (53) é uma das convidadas do programa 'Pipoca', da TV Globo, sob o comando de Ivete Sangalo (50). Neste domingo, 7, Dira apostou em um look poderoso para a ocasião.

Em seu perfil no Instagram, Dira Paes posou em frente a um fundo verde e mostrou detalhes de seu look para o 'Pipoca da Ivete'.

A atriz que está arrasando ao interpretar Filó na novela 'Pantanal' surgiu com um look poderoso. Ela apostou em um conjunto de cropped e saia all black, e completou a produção com um cinto em detalhes prata.

Não demorou para os fãs e amigos de Dira Paes marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza de milhões da musa: "Gata demais", escreveu um seguidor. "Arrasou!", destacou outro. "Maravilhosa sempre", disse o terceiro.

Veja o look de Dira Paes:

Dira Paes posa com José Loreto e Marcos Palmeira nos bastidores de 'Pantanal'

A atriz Dira Paes (53) fez a noite dos fãs na última terça-feira, 02, ao compartilhar uma foto especial ao lado de José Loreto (38) e Marcos Palmeira (58), o Tadeu e Zé Leônciona nova versão de Pantanal (TV Globo).

Através do seu perfil oficial no Instagram, a atriz que vive Filó, no folhetim das 21hrs, surgiu ao lado do seu filho e do seu marido na novela e encantou os seguidores.

