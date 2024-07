Diogo Nogueira encara desafio como apresentador de programa de culinária

Longe dos palcos, mas não da música, o cantor Diogo Nogueira será apresentador do 'Diogo na Cozinha', seu próprio programa de culinária no GNT

Distante dos palcos, o cantor Diogo Nogueira se prepara para um novo desafio, agora como apresentador de TV. O artista será o anfitrião do programa Diogo na Cozinha, uma inciativa da GNT, em que ele receberá em sua casa alguns convidados, enquanto prepara os pratos favoritos deles e compartilha histórias contagiantes. O lançamento de Diogo no programa está prevista para o verão de 2025.

“A expectativa é que seja um programa com muito bate-papo e comidas deliciosas. Que seja tudo muito leve e de uma forma bem natural, como acontecem as reuniões aqui na minha casa", disse Diogo sobre o programa. Para combinar com o ambiente intimista, em um dos quadros, Diogo terá com os convidados um momento musical cheio de samba.

Ao longo dos episódios já gravados pelo músico, ele recebeu em sua casa grandes nomes como Criolo, Ferrugem, Sandra Sá, Duda Beat, Hamilton de Holanda e a esposa dele, Paolla Oliveira: "Eu estou trazendo todos esses convidados para dentro da minha casa, onde gosto de cozinhar para minha família e meus amigos. Esperamos que tenha esse clima, essa energia tão gostosa para vocês me conhecerem fora dos palcos”, ainda pontuou.

Diogo Nogueira (Foto: Divulgação/Luiza Barreto)

O relacionamento de Diogo e Paolla

Diogo e a atriz Paolla Oliveira estão juntos desde 2021 e costumam a encantar os internauatas com a "química" entre eles. O casal costuma a publicar cliques e momentos fofos juntos, mostrando que não falta romantismo na relação deles. No ano passado, Diogo de declarou à namorada com a música À Moda Antiga:

"Quero tudo junto lado a lado seu eterno namorado / Seu melhor amigo / Ninguém mais namora assim / Pensando em casamento até depois do fim", dizia a letra escolhida pelo cantor.

Além disso, no Dia dos Namorados, Paolla fez chover elogios a ela e ao parceiro depois de compartilhar uma série de registros quentes dos dois juntos: "É até covardia... Vocês são lindos demais", brincou uma fã na ocasião.