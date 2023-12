Diego Martins cai no choro ao assistir beijo de ‘Kelmiro’ em ‘Terra e Paixão’

‘Kelvin’ em ‘Terra e Paixão’, o ator Diego Martins celebrou a representatividade e se emocionou ao assistir primeiro beijo gay da novela

O ator Diego Martins não conteve as lágrimas ao assistir um momento especial em ‘Terra e Paixão’ na noite da última terça-feira, 13. O intérprete do personagem ‘Kelvin’ caiu no choro ao assistir o primeiro beijo com ‘Ramiro’, que é vivido pelo ator Amaury Lorenzo. Em suas redes sociais, ele celebrou a representatividade LGBTQIA+ na novela.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Diego contou que correu para casa para assistir ao capítulo especial. Na sequência, o ator deixou as lágrimas caírem na frente da telinha em meio ao momento ‘Kelmiro’: “Estou muito emocionado. Muito emocionado. Nossa, que momento significativo para mim, para o Amaury, para todos nós”, ele celebrou.

Ator de 'Terra e Paixão' se emociona ao assistir beijo na novela

“Ver isso em rede nacional é muito significativo”, Diego finalizou o vídeo chorando. O ator ainda publicou um registro para celebrar sua profissão: “Eu amo muito o meu trabalho. Poder dar vida ao Kelvin e trazer momentos como esse pra casa das pessoas, sempre foi o meu maior sonho. vida longa a arte de interpretar. Vida longa”, concluiu.

Vale mencionar que ‘Kelvin’ e ‘Ramiro’ estão longe de ser os protagonistas de 'Terra e Paixão', mas ganharam destaque como casal na novela. Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins e Amaury Lorenzo falaram sobre a química do casal em cena e avaliaram os impactos da repercussão da dupla e da experiência dos papéis em suas carreiras, enquanto atores.

“É um respeito mútuo entre a gente, é um amor, é um carinho. A gente fica animado de se ver, de criar nossas cenas juntos, de estudar nossas cenas, realmente é uma parceria mesmo, essa é a palavra”, eles revelaram que mantém a amizade e parceria dentro e fora dos estúdios da Globo. Além disso, os atores contaram que torcem muito para o casal da novela.

Diego Martins exibe os bastidores do beijo:

Além de se emocionar com a cena, Diego também agitou suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar os bastidores do tão esperado primeiro beijo. O ator exibiu o clima de empolgação com a gravação, o ensaio com a equipe de direção e também a reação dos atores após a cena ser feita, além de revelar se o parceiro de cena beija bem.

Assim como Diego, os fãs também se emocionaram com o momento especial e demonstraram a torcida pelo casal de personagens. “Os donos da novela, o casal protagonista”, escreveu um seguidor. “Os dois afirmando que o outro beija bem, pois se beijem mais”, declarou outro. “Todo mundo emocionado, que momento lindo”, escreveu mais um; confira os bastidores do beijo 'Kelmiro'.