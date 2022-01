Diagnosticada com covid-19, Maju Coutinho é afastada do 'Fantástico'

Maju Coutinho testa positivo para covid-19 e é afastada do 'Fantástico' para cumprir isolamento social

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 18h12

Neste domingo, 30, Maju Coutinho (43) foi diagnosticada com covid-19 e, por segurança da equipe, vai se afastar da apresentação do Fantástico.

Realizando isolamento social até que não possa mais contaminar outras pessoas, a jornalista passa bem, apenas com sintomas leves para a doença, de acordo com o colunista Ancelmo Goes, do Globo.

A direção do programa da TV Globo decidiu substituí-la temporariamente por Mariana Gross (42), que acompanhará Poliana Abritta (46) no palco.

Vale lembrar que Maju tomou suas duas doses da vacina contra o coronavírus e, por isso, deve se recuperar tranquilamente em casa.

Ex-apresentadora do Jornal Hoje, a comunicadora está no comando do Fantástico desde novembro do ano passado, ficando no lugar de Tadeu Schmidt (47), atual apresentador do BBB22.