Desmascarado, Juan Paiva é o Robô do 'The Masked Singer Brasil'

Neste domingo, 06, mais um participante foi desmascarado no The Masked Singer Brasil! Desta vez, o famoso por baixo da fantasia do Robô foi eliminado do programa.

Era ninguém menos que Juan Paiva (23), um dos protagonistas da novela das nove, Um Lugar Ao Sol, com o personagem Ravi.

Ele conseguiu despistar os jurados do programa e manter o segredo de sua identidade até o fim, já que não foi citado por nenhum deles durante os episódios. Os jurados apostaram nos nomes: Marcello Melo Jr, Jefferson Brasil, Roberto Carlos, Rodrigo Simas e Jonathan Azevedo.

O ator, que encantou o público com suas apresentações, foi muito elogiado pelos jurados, que ressaltaram o sucesso na trama das nove. Juan agradeceu pela participação: “Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Fazia tempo que eu não dançava. Como a gente tinha a vivência do Nós do Morro, a gente tinha a vivência da dança, da capoeira”.

"Eu falei para a galera que era um ator muito bom", disse Isis Valverde (35), convidada deste domingo, 6.

O artista aproveitou para elogiar a equipe que fica nos bastidores do programa. “Eu quero agradecer a galera que fez esse figurino interessantíssimo. Eu só fui a alma do Robô”, disse ele.

Em seu feed no Instagram, Juan Paiva falou sobre a experiência marcante em sua carreira e celebrou a participação no reality musical.

"Vocês já tinham a certeza que esse ROBÔ era eu? Como descobriram??? Gente, foi divertidíssimo participar do @maskedsingerbr. Foi uma experiência incrível em minha vida e marcante pra carreira que venho construindo. Espero que o Robô tenha levado alegria e animação pra casa de vocês. Fui muito feliz sendo a alma e o espírito desse personagem. QUE PRESENTE. VIVAAAA O ROBÔ. (desculpe, amigos, não pude contar kkk)", comemorou o ator.

Confira Juan Paiva desmascarado no 'The Masked Singer Brasil':

