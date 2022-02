Desmascarada, Leticia Colin comemora participação no 'The Masked Singer BR': ''Enganei bem, né?''

Atriz Leticia Colin foi desmascarada no 'The Masked Singer Brasil' e ganhou homenagem da apresentadora do reality, Ivete Sangalo, na web

A identidade da Motoqueira surpreendeu o público do The Masked Singer Brasil, no domingo, 6.

A atriz Leticia Colin (32) foi desmascarada e impressionou com a apresentação no reality, cantando a música A Queda, de Glória Groove.

Após a eliminação, a artista usou suas redes sociais para comemorar a participação na produção da TV Globo. Leticia compartilhou mensagens de fãs tentando descobrir quem estava por baixo da fantasia e agradeceu pela experiência.

"TCHARAM! Enganei bem, né? A Motoqueira do #TheMaskedSingerBR sou euuuu! Adorei ter participado dessa experiência LOUCA e me diverti muito com as músicas e palpites de vocês. Vou postando registros desse processo aqui :)", escreveu Leticia Colin na legenda da postagem.

Tata Werneck (38) e Eduardo Sterblitch (35), jurados do programa, ficaram muito surpresos com a revelação, já que são amigos da mãe de Uri.

Ivete Sangalo manda recado para Leticia Colin

Após a eliminação de Leticia Colin no The Masked Singer BR, Ivete Sangalo (49), que apostou em look de grife para a gravação, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a atriz nas redes sociais. "Que artista!!! Nossa motoqueira entregou tudo. @leticiacolin continue cantando e sendo essa artista gigante pra nós. Muito amor e gratidão!", parabenizou a comandante da atração.

Vale lembrar que os dois primeiros desmascarados da segunda temporada de The Masked Singer Brasil foram Gretchen (62) e Dudu Nobre (48).

Confira a publicação de Leticia Colin sobre o 'The Masked Singer Brasil':

