Deslumbrante, Anne Lottermann aposta em look arrasador para o 'Faustão na Band'

A apresentadora Anne Lottermann vestiu a cor do ano e surpreendeu com a beleza e o look escolhido

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 08h33

A apresentadora Anne Lottermann (38) apostou em mais um look arrasador para o Faustão na Band! Desta vez, Anne apostou em um vestido roxo para a ocasião.

Às quartas-feiras tem 'Dança das Feras' no programa do Faustão, e Anne compartilhou detalhes do look escolhido para apresentar o quadro ao lado de Fausto Silva (71).

Vestindo uma tonalidade da cor do ano, Anne apostou em um vestido curto de mangas longas com detalhes de brilho na parte superior.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou os detalhes do look e ostentou beleza e elegância nos cliques.

E com esse look arrasador da jornalista, ela roubou a cena e surpreendeu os seguidores nas redes sociais: "Linda demais", comentou um. "Tá cada dia mais linda", disse outro. "Estou adorando ver você na TV", contou o terceiro.

Anne Lottermann aposta em look arrasador para o Faustão na Band: