Descalça, Patrícia Poeta celebra 'Encontro' com muita diversão: ''Boas risadas e ainda dança''

Divertida, apresentadora Patrícia Poeta tieta fãs na plateia, dança e ousa no estilo com macacão vermelho marcante no 'Encontro'

Redação Publicado em 04/08/2022, às 13h33

A apresentadora Patrícia Poeta (45) está se divertindo e muito no comando do Encontro (TV Globo)! Para a transmissão desta quinta-feira, 04, a estilista tirou o salto para viver as emoções da atração com os seus convidados mas sem perder a classe.

Repleta de estilo, a jornalista apostou em uma combinação colorida e nada discreta, esbanjando elegância e beleza, ela optou por um macacão vermelho com ombreiras alongadas.

Para completar a peça, um salto no tom nude e acessórios dourados, que mesclaram genuinamente com as suas madeixas loiras e onduladas.

"Legenda de hoje? A gente trabalha, mas também se diverte! Dá boas risadas e ainda dança…", escreveu ela na legenda ao posar também com os fãs presentes na plateia do programa matinal.

Os fãs, é claro, não deixaram de comentar sobre a edição e celebram: "Me divirto com você", disse uma admiradora. "Apresentadora boa é a que se joga no público", brincou outra. "Maravilhosa! Amo seu estilo", destacou uma terceira.

Ainda nesta semana no Encontro, Patricia Poeta surpreende ao falar o nome de Sílvio Santos (91) durante conversa sobre a novela Pantanal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

