Desafeto dos colegas? Manoel Soares contra-ataca e manda indireta após boatos

Manoel Soares contra-ataca e manda indireta após boatos; ele publicou vídeo de festa em sua casa

O apresentador Manoel Soares deu uma resposta indireta após surgirem boatos nos bastidores da Globo. Nesta quinta-feira, 13, ele publicou um vídeo em que mostra uma festa em sua casa realizada no final do ano passado.

"Em dezembro fiz uma festa na minha casa com colegas de trabalho. Já estamos organizando a deste ano, e dessa vez estou convencendo a minha preta para deixar chegar a galera do insta, me ajudem nos argumentos aí, gente.Vamos amolecer o coração dessa mulher, meu povo…", declarou.

Nos comentários, seguidores apoiaram o apresentador. "Esses são os colegas que não gostam… Imagine se gostassem", ironizou um. "Se ele sendo insuportável, como publicou um colunista, conseguiu reunir toda essa galera, imagine se ele fosse gente boa", disse outro.

A publicação acontece após uma onda de boatos tentarem queimar o apresentador . Ontem, o programa Fofocalizando, no SBT, afirmou que funcionários da emissora carioca não vão com a cara do apresentador que divide a apresentação do programa com Patrícia Poeta . Ela escutou colaboradores tanto do É de Casa, que ele comandava antigamente, quanto da nova atração das manhãs da Globo.

Resumidamente, todos eles concordam que não existe um "santo" na guerra entre os dois, porém, muitos não estão conseguindo aguentar ver as injustiças, como se Manoel fosse um coitadinho na situação toda. O apresentador é visto como "insuportável" pelos trabalhadores de forma unânime, pelo menos pelos que foram ouvidos pelo programa.

O que aconteceu para que ele tivesse tamanha má fama nos bastidores do programa de sábado, do qual a jornalista também fazia parte, foi que ele criou atritos, e que aparentemente, estaria repetindo as mesmas atitudes no Encontro. Há quem acredite também que o apresentador esteja tentando se beneficiar dos ataques vindos dos fãs de Patrícia Poeta.

Leia também:Indireta? Patrícia Poeta faz discurso sobre injustiça no Encontro

“Patrícia está tentando não chamar mais Manoel de parceiro, o chamando apenas pelo nome no ar para não soar falso. Ela está mal mesmo”, apontou a fonte ouvida pela jornalista do Fofocalizando. Parece que essa história ainda vai muito longe.