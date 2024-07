Demitida? Saiba o que aconteceu com faxineira da GloboNews

Faxineira invadiu o estúdio de telejornal da GloboNews ao vivo e surpreendeu todo mundo. Saiba o que aconteceu com ela nos bastidores

Um vídeo sobre o telejornal Em Pauta, da GloboNews, viralizou na internet na noite de segunda-feira, 8, por causa de uma aparição inusitada na telinha. Tudo começou quando uma faxineira da emissora entrou ao vivo no estúdio da atração e ficou bem no centro da câmera. A aparição dela distraiu o público, o apresentador Marcelo Cosme e os comentaristas da rodada.

Tanto que o vídeo deste momento circulou pela internet e as pessoas ficaram curiosas sobre o que iria acontecer a funcionária. Nesta terça-feira, 9, o apresentador Marcelo Cosme garantiu que a faxineira não foi demitida pela atitude inesperada e nada vai acontecer com ela, que segue trabalhando normalmente.

"Ontem eu estava no ar quando, de repente, a Rosana entrou! E ela se assustou e saiu correndo. Estou aqui só para dizer que a Rosana continua trabalhando, e ainda bem, porque todo mundo tem conta para pagar, o tal do boleto. E foi uma coisa que acontece e agora não vai acontecer mais”, disse ele em um vídeo com a colega de trabalho.

Ela contou que se assustou com a possibilidade de ser demitida. "Na hora eu fiquei meio com medo do que pode acontecer comigo”, afirmou ela. E ele completou: "Não vai acontecer nada. Obrigada pela gentileza de ajudar a gente todas as noites”.

Mais bastidores da GloboNews

Os fãs do comentarista Guga Chacra, que faz parte do time de talentos da GloboNews, ficaram surpresos com uma revelação sobre o cenário dele na emissora. Vivendo em Nova York, nos Estados Unidos, ele sempre aparece em um cenário que parece ser uma janela com vários prédios ao fundo. Porém, uma foto dos bastidores mostrou que ele não está na frente de uma janela!

Na última quarta-feira, 6, a apresentadora Ana Maria Braga foi visitar o estúdio da Globo em Nova York e fez uma participação no quadro de Chacra na GloboNews. Então, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores e encerrou o mito da janela.

Na foto, Ana Maria e Guga apareceram sentados na frente de uma tela de TV, que transmitia uma imagem dos prédios de Nova York. Além disso, eles apareceram sentados em banquinhos e cadeira e com os pés apoiados em uma caixa.