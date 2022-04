Deborah Secco fala sobre a novela 'América', que chega ao Globoplay: ''Sol, pode entrar!''

Atriz Deborah Secco comemorou a entrada da novela 'América', de 2005, na qual deu vida à personagem Sol, ao catálogo do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 11h40

A atriz Deborah Secco (42) deixou os fãs animados com novidade sobre um de seus principais trabalhos nas telinhas!

A novela América, exibida originalmente pela TV Globo em 2005, na qual a artista interpretou Sol, uma jovem que tinha o sonha de atravessar a fronteira e viver nos Estados Unidos, chegou ao catálogo do Globoplay na segunda-feira, 25.

Em seu feed no Instagram, a gata compartilhou registros da novela e confessou que também vai assistir à produção.

"Sol, pode entrar a casa é sua! Dona da #América, dona do @globoplay e do nosso coração. A maratona tá on comigo aqui", disse Deborah Secco ao legendar o post.

"Que maravilha!!! Sol…", disse Fernanda de Freitas nos comentários. "Tão icônica", ressaltou um fã. "Amo essa personagem", declarou outro. "Pode vir, Marisol de Oliveira!!!! Quero chorar junto com você", destacou uma terceira. "Maravilhosa!! Novelão!!", exaltou mais um.

Na trama de sucesso da autora Gloria Perez, Deborah fez par romântico com Murilo Benício (50), que deu vida ao peão Tião. Murilo Rosa, Bruno Gagliasso, Ailton Graça, Cleo, Edson Celulari, Marcos Frota e Bruna Marquezine também integraram o elenco.

Recentemente, Deborah Secco encantou a web ao exibir áudios que recebeu da filha, Maria Flor (5), fruto do casamento com o ator Hugo Moura (32). "Áudios da Maria para morrer de amor enquanto ela para pra respirar um pouquinho (risos). Eu não aguento minha Fifi!", babou a mamãe coruja

Deborah Secco encontra Paolla Oliveira durante desfile de Carnaval

Durante o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio que aconteceu na sexta-feira, 22, Deborah Secco e Paolla Oliveira (40) se encontraram na Sapucaí. As duas trocaram abraços, e Deborah também cumprimentou Diogo Nogueira (40), namorado de Paolla.

Confira publicação de Deborah Secco sobre a chegada de 'América' ao Globoplay: