Deborah Secco celebra a estreia de Rensga Hits: ''Reencontrei uma Deborah que estava adormecida''

A atriz Deborah Secco fez um lindo texto para falar sobre o processo de gravação da série Rensga Hits e emocionou

Nesta quarta-feira, 3, a nova série original do Globoplay, Rensga Hits!, estreia na TV aberta e Deborah Secco (42) usou as suas redes sociais para celebrar.

A atriz abriu um álbum de fotos ao lado de grande parte do elenco e da produção, e emocionou ao relembrar o processo de gravação, onde precisou viajar e ficar longe da família, principalmente da filha Maria Flor (6), pela primeira vez desde o seu nascimento.

"Hoje, depois de #Pantanal, vocês vão conhecer MARLENE, minha personagem em #RensgaHits. Para além de toda comédia, drama e música que envolvem a série, Marlene foi uma forma de reencontrar uma Deborah que estava adormecida. Foi a primeira vez, desde que a Maria nasceu, que enfiei o pé na estrada e fui mergulhar de corpo e alma na construção de uma história", disse ela.

E claro que a artista comentou sobre a saudade de casa durante as filmagens. "Durante as gravações pude me reconectar, brincar, me sentir livre. E também sozinha. Revivi uma Deborah que existia antes de ser mãe, podia querer ou não ir jantar com os amigos, me jogar na piscina num sábado à tarde, ou apenas ficar na cama do hotel curtindo minha própria companhia. Uma Deborah que se permite tudo, inclusive chorar de saudades de casa e da filha".

Deborah também falou sobre as amizades e laços que criou neste período. "Conheci novos talentos, fiz grandes amigos e criei laços realmente fortes. A série foi gravada em 2021, ainda com muito medo do tal “novo normal”, e foi uma bênção contar com tanto amor e tantas pessoas boas por perto pra enfrentar esse turbilhão de emoções", declarou.

Por fim, a atriz garantiu uma ótima trama e agradeceu por poder participar da produção. "Esse é um projeto incrível pela sua história, sua estética, sua música e por todas as emoções que proporciona. E pra mim, uma oportunidade de redescobrir quem sou e o que eu quero. E se eu quero uma segunda temporada? Reeeeeensga! Eu quero e é pra já!", concluiu.

