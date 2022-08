De vestido, Deborah Secco arrasa em coreografia de música da série 'Rensga Hits'

Atriz Deborah Secco mostra o gingado ao reproduzir coreografia da canção 'Nota 100', da série do Globoplay 'Rensga Hits'

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 09h30

A atriz Deborah Secco (42) publicou um vídeo nas redes sociais exibindo seu gingado ao surgir dançando uma música da série do Globoplay da qual faz parte, Rensga Hits!

Na terça-feira, 16, a artista arrancou elogios dos fãs ao surgir fazendo a coreografia de Nota 100, da protagonista da produção, Raíssa Medeiros, vivida por Alice Wegmann (26), e Lorena Comparato (32), intérprete da rival de Raíssa, Gláucia Figueira.

Nas imagens, a esposa de Hugo Moura e mãe de Maria Flor, que dá vida a Marlene, uma grande empresária do mundo sertanejo na série, aparece usando um vestido juntinho bege.

"Como tira Nota 100 da cabeça?? Impossível!!! Bora fazer essa coreô?? Prometo ver de quem me marcar!", escreveu Deborah ao legendar o registro no Instagram.

"A trend que eu amoooo", disse o perfil oficial do Globoplay nos comentários. "AAAAAAAMEIIII. NOTA 100000000000", elogiou Lorena. "Gatissimaaaaa", "Arrasando", "Perfeitaaa, deusa e lindaa", "Linda como sempre, dede", "Amando essa série", "Que vibe", destacaram os seguidores.

Deborah Secco dança música da série 'Rensga Hits':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco nega climão com Wanessa Camargo

Um momento da atriz Deborah Secco no programa Altas Horas, da Globo, na noite de sábado, 13, viralizou nas redes sociais. A expressão facial dela durante a apresentação da cantora Wanessa Camargo (39) no palco chamou atenção da web. A artista apareceu com o rosto sério e logo depois deu um sorriso ao ver que estava sendo filmada. Ela se manifestou após a repercussão e explicou a sua mudança de expressão: “Amores, eu vi que criei um grande meme ontem. Mas tem gente falando tanta bobagem quanto a esse meme que eu fiz questão de vir explicar! A Wanessa estava ali, deusa, cantando, e eu fui vendo a câmera dando um 360 nela”, disse ela. E completou: “Eu vi que o fio ficou no chão, a Wanessa foi andando para trás e quase enganchando o pé no fio. E eu vou ficando um pouco aflita e fico ali viajando naquilo e com uma cara tipo: 'Ai meu Deus, vai enganchar'”.

