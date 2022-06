De saia, Marcelo Serrado esbanja estilo em evento de estreia de 'Cara e Coragem'

Ator Marcelo Serrado apostou em look estiloso para estreia da nova novela das sete e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 07h37

O ator Marcelo Serrado (55) mostrou ser dono de um estilo autêntico no evento de estreia da nova novela das sete, Cara e Coragem.

Nesta terça-feira, 31, o artista global compartilhou fotos do encontro com o elenco para assistir ao primeiro capítulo da trama e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Cheio de atitude, Marcelo Serrado surgiu usando uma saia com uma blusa xadrez. "Um pouco do que rolou ontem na festa de lançamento de #caraecoragem , junto com toda essa equipe e elenco maravilhosos. Aguardem, muita coisa boa vindo por aí!", contou ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo comentaram a combinação do ator de saia, camisa e botas. "Amei o look", aprovaram os fãs. "Lindo", admiraram outros.

Assim como Marcelo Serrado, a colega de cena, Paolla Oliveira (40), também roubou a cena no vento ao aparecer com um look neon e de barriga de fora.

Em coletiva de Cara e Coragem, o ator contou para a CARAS Digital como será a relação de seu personagem com Mariana Santos (45), que diferente de Pega Pega, agora será sua ex-mulher na história.

Veja o look de Marcelo Serrado de saia na estreia de Cara e Coragem: