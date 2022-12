De muda para universitária, Bella Campos terá papel em 'Vai na Fé': ''Vai representar muitas jovens''

Após fazer a Muda de 'Pantanal', atriz Bella Campos está de volta na próxima novela das sete como a primeira universitária de uma família preta

A atriz Bella Campos (26) ficou conhecida com a Muda, de Pantanal, e após alguns meses do sucesso na novela das nove, a jovem volta com outro papel importante na próxima trama das sete, Vai na Fé. Ela será a primeira universitária de sua família.

Filha mais velha de Sheron Menezzes (39) e neta de Elisa Lucinda (64), Bella Campos representará por meio de Jenifer várias jovens pretas que são as pioneiras em sua família a ingressarem em uma universidade. Sobre a oportunidade, a atriz explicou durante a coletiva da novela que se inspirou em várias pessoas.

"Jenifer é inspirada em várias garotas jovens e universitárias que acreditam nas mesmas coisas que ela acreditam, não me inspirei em uma só pessoa, na universidade sim, ela vai sofrer bullying, ela também vai saber, acredito muito que ela vai conseguir se posicionar bem em relação a isso, acho que não vai deixar que isso atrapalhe os objetivos dela, acho que isso até impulsione ela mais", comentou uma pouco sobre a personalidade da garota.

A atriz comentou a importância de seu papel. "É um incentivo, um ponto de esperança pra mostrar que é possível, mesmo com as dificuldades, que existe essa possibilidade, eu acho que nosso roteiro mostra muito bem essa questão das dificuldades mesmo que é estar numa faculdade com pouca grana, morando longe...", disse ela.

E acrescentou sobre a personagem: "Jenifer ela é muito consciente, eu acho que ela tem bastante noção de que é o mundo mesmo e acho que por isso que ela se segura tanto nas convicções, acho que vai ser muito bonito ver ela desbravando esse novo universo e acompanhar um pouquinho dessa despedida dela da adolescência, vai representar muitas jovens que é a primeira da família a ingressar na faculdade".

A personagem de Bella Campos em Vai na Fé

Primeira universitária dessa família multigeracional, Jenifer é uma jovem estudiosa que sonha ser advogada. Sua entrada em uma faculdade de prestígio, com bolsa de estudos, é um orgulho para toda a família. O entusiasmo com essa conquista se mistura ao desafio de lidar com uma realidade diferente da sua, na rotina diante dos colegas de classe média alta.

Sua aparência e suas vivências são completamente diferentes da maioria dos alunos. Aos poucos, ela encontra a sua turma, formando uma rede de apoio e segurança ao se aproximar especialmente de outros alunos bolsistas. Dedicada aos estudos, Jenifer se destaca entre os alunos e atrai a atenção da professora Lumiar (Carolina Dieckmann), que a convida para se tornar monitora de suas aulas.