De fada a anjo: Relembre novelas em que Angelica já atuou

Apesar de estar há anos afastada das novelas, Angelica (49) estaria conversando com a Globo sobre a possibilidade de integrar o elenco de um novo folhetim. Segundo o site Notícias da TV, a emissora não cogita que a esposa de Luciano Huck (51) trabalhe como apresentadora. Ela, que está sem contrato fixo com a emissora desde 2021, teria ficado animada com a possibilidade .

A apresentadora estreou na teledramaturgia da Rede Globo ainda criança, fazendo uma minissérie chamada Avenida Paulista (1982), e, na extinta TV Manchete, quando protagonizou o seriado O Guarani (1991). Depois, ela comandou dois programas infantis, Angelmix (1996) e Bambuluá (2000), participou de especiais e musicais da emissora.

Na dramaturgia, já mais velha, ela atuou na série Caça Talentos (1996-1998) como a Fada Bela, e protagonizou a novelinha infantil Flora Encantada (1999-2000), antes de integrar seu primeiro elenco em algum folhetim destinado ao público adulto.

Foi então em 2001 que ela estreou nas novelas para o público adulto da Globo com Um Anjo Caiu do Céu. Na trama de Antonio Calmon, ela viveu Angelina Querubim, um anjo que ajuda o personagem João Medeiros (Tarcísio Meira) em sua reabilitação no céu e depois o acompanha na Terra, ao lado dos anjos Rafael (Caio Blat) e Garcia (Hugo Carvana). De início, a apresentadora aparecia poucas vezes nos capítulos, porém, o sucesso foi grande e ela passou a se tornar uma personagem mais presente.

Dois anos depois, em 2003, ela voltou às novelas no elenco de Celebridade. Na trama, ela contracenou com Cláudia Abreu, intérprete da vilã Laura Prudente da Costa, e interpretou ela mesma. Em 2018, quando a novela foi reprisada, ela celebrou o papel e a possibilidade de atuar com a artista. "Adorei participar! Adoro estar com minha querida Cláudia Abreu", disse.

Além disso, ela fez participações especiais em alguns projetos da emissora. Ela esteve em Geração Brasil (2014), Sítio do Picapau Amarelo (2002), estrelou um dos episódios de As Cariocas (2010), A Diarista (2004) e Sai de Baixo (1996). Ela ainda teria sido convidada para viver Lívia, a protagonista da novela Negócio da China (2008), de Miguel Falabella, porém declinou o convite.