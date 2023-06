Datena se revolta e manda indireta para Luiz Bacci: "Mau-caráter desgraçado"

Datena se revolta e manda indireta para o rival; ele detonou a postura do comandante do 'Cidade Alerta'

O apresentador José Luiz Datena mandou um recado bem direto durante o Brasil Urgente exibido nesta terça-feira, 13. Embora não tenha citado nomes, ele teve endereço certo: o também apresentador Luiz Bacci.

"Eu quero mandar um recado para gente que fica aqui, meu irmão, adoro você e depois vibra com a crise de pessoas mandada embora. Quem vibra com a desgraça dos outros é mau-caráter da pior espécie", disse ele.

Visivelmente revoltado, Datena seguiu detonando o colega. "Pra esses mau-caráter que sabe de quem eu tô falando, não me manda mais recadinho. Porque, quem se alimenta da desgraça, de pais de família perdendo emprego, não vale absolutamente nada. É um mau-caráter desgraçado. Manda outro recado que eu vou contar a história todinha aqui", ameaçou ele.

A revolta do apresentador da Band aconteceu porque Luiz Bacci ironizou os cortes na emissora rival que prejudicaram a equipe do Brasil Urgente. Desde o início da semana, o programa não conta mais com um helicóptero próprio para as transmissões ao vivo.

Bacci debochou da situação ao vivo. "Neste horário, aqui em São Paulo, em televisão, apenas a Record tem helicóptero pra deixar você bem informado, sobrevoando São Paulo ao vivo", disse ele durante o Cidade Alerta.

Ao vivo, Datena mostra situação no litoral de SP, se desequilibra e cai

Esse não foi o único perrengue que Datena passou recentemente. Em fevereiro, o apresentador visitou as áreas afetadas pelas chuvas no litoral paulista e acabou levando um tombo ao vivo durante o Brasil Urgente. Enquanto mostrava a situação difícil, ele tentou se equilibrar mas foi traído pelo solo do terreno, que foi completamente afetado pelo temporal que devastou a região.

Datena narrou o momento: "É muito difícil, mas eu vou tentar. Você vai afundando e não consegue estabilidade. Foi assim que as pessoas morreram, você não consegue tirar o pé" e completou: “Eu imagino o desespero dessas pessoas para sair dessa massa de lama. Meu Deus! Foi assim que as pessoas morreram", disse indignado. Veja o vídeo de Datena!