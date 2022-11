Datena revela que perdeu uma fortuna para quebrar contrato com emissora

Datena conta quanto teve que desembolsar para mudar de trabalho de TV e o valor impressiona!

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 19h13

O apresentador José Luiz Datena (65) surpreendeu os telespectadores da Band ao relembrar uma história envolvendo uma fortuna do seu passado. Em conversa com Catia Fonseca (53), ele contou que perdeu R$ 60 milhões ao quebrar o contrato com a Record TV.

Na época, ele tinha ido para a Record TV, mas ficou menos de dois meses por lá e logo para romper o contrato. “Eu cansei de toda hora ter que contar nível. Não dava, me encheu o saco. Eu nunca fui muito de me preocupar com grana não, quer dier, eu não estou mal de vida, eu posso parar de trabalharhoje. Teria uma vida tranquila, modesta, mais teria. Eu perdi R$ 60 milhões. Eu assinei um papel que eu não devia ter assinado sabendo que o papel ia me ferrar. Quando eu fui para outra emissora de televisão, eu não sabia que eu ia sair de lá em um mês, eu tinha certeza que ficaria quatro anos”, afirmou.

Então, ele completou sobre a sua decisão. “Eu preferi voltar pra Band e perder o dinheiro porque eu estava errado. Se eu ficasse lá naquela emissora, ia perder cino (milhões) que era multa da Band, mas invés disso perdi 60 milhões porque preferi voltar para a Band. Eu não ligo muito pra grana, mas eu acho que as pessoas têm que correr atrás. Sabe quanto meu pai e minha mãe me deixaram? Nada! Se a gente puder guardar para os filhos é legal. Se não puder, a molecada corre atrás”, contou.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.