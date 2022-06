Datena diz que vai se afastar da TV na próxima semana

Datena revela que planeja disputar cargo na política e deve deixar o seu programa de TV na próxima semana

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 17h23

O apresentador José Luiz Datena (65) deverá deixar o comando do programa Brasil Urgente, da Band, na próxima semana. De acordo com o colunista Fábio Zanini, da Folha de S. Paulo, o comunicador revelou que deve se afastar da TV na próxima quarta-feira, dia 29, para se dedicar à candidatura para o Senado de São Paulo.

"Não vai ser meu último programa, quero fazer muitos na minha vida ainda. Mas vai ser o último dessa série", disse ele à publicação.

Ele deverá disputar as próximas eleições e a lei diz que os candidatos que também têm trabalhos nos veículos de comunicação precisam se afastar das funções até o dia 30 de junho. Datena deve disputar o Senado pelo PSC e na chapa de Tarcísio de Freitas.

Por isso, a Band já começa a pensar em um substituto para Datena no programa Brasil Urgente. Segundo o colunista Fefito, do UOL, a emissora deverá chamar Vicente Datena, filho do comunicador veterano, para assumir o comando da atração por alguns meses. Por enquanto, a Band não se pronunciou oficialmente sobre a mudança de apresentadores.

Vale lembrar que Datena já pensa em entrar para a política há algum tempo.