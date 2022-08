Danilo Mesquita surge com Gloria Pires: ''Grande felicidade te encontrar, mãe''

Ator Danilo Mesquita publica fotos ao lado de Gloria Pires nos bastidores de 'Além da Ilusão' e relembra trabalho em 'Éramos Seis'

O ator Danilo Mesquita (30) compartilhou registros nas redes sociais de um encontro mais que especial em bastidores de trabalho!

No domingo, 31, o artista celebrou o reencontro com Gloria Pires (58) no set de gravações da novela das seis Além da Ilusão. A famosa fez uma participação na produção da TV Globo para reviver uma personagem que já interpretou no cinema, a psiquiatra Nise da Silveira (1905 - 1999). Na cena, ela ajuda no tratamento de Matias (Antonio Calloni).

Danilo postou uma foto ao lado da atriz e um vídeo de abraço afetuoso e brincou ao recordar outro trabalho em que contracenaram, na trama Éramos Seis.

"Joaquim e Nise da Silveira? Ou será que Ursula roubou Carlos da Lola e colocou o nome de Joaquim? Entendedores entenderão. É sempre uma grande felicidade te encontrar, mãe! @gpiresoficial", se derreteu Danilo ao legendar o post.

"Lindão", elogiou Gloria nos comentários. "Amo esses dois", declarou Bárbara Paz. "Amo ver vocês trabalhando juntos", disse uma fã. "Muita emoção! Dupla de milhões", exaltou outro.

Vale ressaltar que Nise é o maior nome da psiquiatria brasileira. Na década de 1940, justamente no período em que o folhetim de Alessandra Poggi é retratado, a médica revolucionou a forma de tratar a esquizofrenia, com a luta para introduzir métodos menos agressivos para os pacientes, eliminando o eletrochoque e lobotomia.

