Danilo Mesquita mostra parceria com Rafael Vitti nos bastidores de 'Além da Ilusão'

Os atores Danilo Mesquita e Rafael Vitti foram clicados por Bárbara Paz no set de filmagens de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 08h45

O ator Danilo Mesquita (30) mostrou um pouco os bastidores de gravações da novela das seis, Além da Ilusão!

Na noite de terça-feira, 21, em seu feed no Instagram, o artista compartilhou fotos ao lado do colega de elenco Rafael Vitti (26).

Os dois foram clicados pela atriz Bárbara Paz (47) no set de filmagens. Danilo publicou dois cliques com o marido de Tata Werneck (38), mostrando como são em cena e longe das câmeras. Em uma foto, eles posaram sorridentes em momento descontraído. Na outra, os artistas brincaram sobre o clima entre seus personagens e apareceram sérios.

"Como é na vida / como é na novela. Gabiru do meu coração", disse Danilo na publicação.

"I love Zidanilo", brincou Rafa nos comentários da postagem. "Tenho que parabenizar a atuação, que raiva que eu to do Joaquim. Parabéns", destacou uma seguidora. "Amo essa dupla!", disse outra. "Lindos e talentosos", exaltou uma terceira. "Eu morro de rir toda vez que o Joaquim chama o Rafael de gabiru kkkk muito bom", comentou mais uma.

Rafael Vitti se declara para Tata Werneck

Recentemente, no Dia dos Namorados, Rafael Vitti e Tata Werneck aproveitaram uma noite romântica no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Na web, os pais de Clara Maria trocaram declarações. Ele postou álbum de fotos com a amada e usou um poema de Shakespeare: "Feliz dia meu amor. Te amo muito, devolve meu carregador", brincou ainda.

Confira as fotos de Danilo Mesquita com Rafael Vitti: