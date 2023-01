Dani Flomin estreia em nova serie brasileira de ficção cientifica no Disney+

Dani Flomin comemora o seu personagem na série 'Mila no Multiverso': 'O Pierre é um personagem muito especial'

Dani Flomin (21) está no elenco de “Mila no Multiverso”, a primeira série nacional de ficção científica do DISNEY+, que estreia no dia 25 de janeiro. Ele interpreta Pierre, um personagem muito especial, pois tem um grande mistério no multiverso.

O músico ficou mais conhecido quando era mais novo, com 10 anos de idade, quando lançou seu primeiro álbum, chamado Mundo Mágico, produzido por Marcelo Sussekind, ex-guitarrista do “Erva Doce”. Agora, ele vai desbravar o universo da atuação na nova série está empolgado com o convite. “A notícia veio como uma surpresa incrível! Enquanto eu fazia testes, eu não sabia que era para a Disney! Quando eu passei e fiquei sabendo, foi muito emocionante!” contou.

"O Pierre é um personagem muito especial porque ele tem um grande mistério no Multiverso. Como a série lida com muitas formas de diversidade, Pierre também vai apresentar suas características particulares, que serão marcantes quando o espectador assistir à série. É um personagem muito único, que vai arrancar ao mesmo tempo risadas e emoções. E sobre a série, é a primeira ficção científica da Disney no Brasil! Então preparem-se para uma aventura pelo Multiverso!", afirmou.

A série lida com muitas formas de diversidade e o personagem dele também vai apresentar suas características particulares, que serão marcantes quando o espectador assistir à série. "O Pierre tem muito a nos ensinar a respeito de aceitação! Ele tem seu jeito particular e, assim como com qualquer um de nós, quando isso é explorado, descobrimos que nossas individualidades são nossos maiores potenciais! Devemos acreditar em nosso poder único de transformação tanto de nossas vidas pessoais quanto do mundo inteiro! O Pierre, assim como eu, é bem prático em assuntos que precisam ser resolvidos. Por outro lado, o Pierre é bem mais tímido e introvertido. E eu diria que eu sou mais extrovertido em minha vida pessoal! Para o personagem, me inspirei muito em uma pessoa que eu conheci (tive uma história incrível com ela), bem como em vivências pessoais e exercícios!", declarou.

Sobre gravar uma ficção científica, Dani diz ser uma experiência que ele curte bastante. "Eu curto bastante o gênero porque nos permite embarcar em outra realidade de uma maneira bem verossímil!

E foi uma experiência incrível, principalmente pelo fato de trabalharmos muito com efeitos especiais. Isso requer bastante imaginação porque sempre estamos atuando com o que não estamos vendo! Mas o resultado fica incrível!", declarou.

O ator que tomou muito cuidado para não soltar nenhum spoiler durante a entrevista disse que leva com ele o aprendizado de cada cena gravada, mas principalmente os momentos entre gravações, como no camarim ou entre o “corta” e o próximo “ação”. Ele também contou sobre a experiência de trabalhar para a Disney: "Trabalhar com a Disney é realmente mágico! A empresa se propõe a isso e conquista nossos corações desde a infância, seja com as produções de cinema ou até mesmo com suas músicas lindas! Nunca imaginei que eu trabalharia com o canal que eu assistia tanto quando criança! É mágico!”.

Para 2023, Dani diz que o público pode esperar o lançamento de músicas novas! “Música é o que alimenta minha alma. Respiro isso diariamente, desde muito novo”, completa o músico.