Dani Calabresa surpreende ao revelar seu salário na MTV

Ex-integrante do time de artistas da antiga MTV, Dani Calabresa surpreende ao contar qual era o seu salário baixo na emissora

A humorista Dani Calabresa surpreendeu ao contar qual era o seu salário quando era artista da antiga MTV. Em entrevista no programa De Frente com Blogueirinha, ela contou que tinha um salário baixo.

Dani disse que recebia o valor de R$ 300 por mês. “Juro por Deus para você”, disse ela, que escolheu ir para a MTV depois de analisar também propostas do Pânico na TV e Zorra Total.

“Assinei o contrato para ganhar R$ 300. Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar uma coisa que, de verdade, me emocionava. Entre trabalhar no Pânico e no Zorra, eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei: ‘Vou ficar’”, declarou.

Na MTV, Calabresa foi jurada do Quinta Categoria, apresentou o Furo MTV e participou do Comédia MTV. Depois de sair da emissora, ela foi para o CQC, da Band, e, na sequência, para a Globo.

Dani Calabresa revela a vantagem de não trabalhar no BBB

Após ter seu quadro removido do Big Brother Brasil, a humorista Dani Calabresa contou qual é a vantagem de não trabalhar para o reality show da Globo. A famosa revelou ao Splash UOL que agora pode declarar torcida para um participante.

Na conversa, a comediante revelou que enquanto tinha seu contrato com o programa, ela não podia dar preferência para um brother. "[Agora] eu posso, gente. A vantagem de não estar trabalhando no BBB é que eu posso falar para quem eu tô torcendo. Antes era: 'Adoro todos'. Hoje, eu tenho meus preferidos", confessou Dani.

Ela falou sobre os brothers que mais se identifica no BBB 24 e lembrou de uma imitação que fez nas redes sociais. "Eu fiz um pouco [de imitação] da Beatriz e postei no Instagram. Eu gosto muito dela, muito divertida. Adoro o Davi, adoro a Cunhã", disse a humorista, que declarou sua torcida para a vendedora do Brás. Saiba mais!