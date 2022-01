Dani Calabresa surge ao lado de Fátima Bernardes e de Tati Machado em bastidores do 'Encontro'

Apresentadora Dani Calabresa aproveitou para fazer cliques especiais durante bastidores do programa 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h57

Dani Calabresa (40) fez registros especiais durante a sua participação no programa Encontro, da TV Globo.

Nesta quinta-feira, 27, a apresentadora e humorista foi ao programa de Fátima Bernardes (59) participar do quadro "TBT do Encontro", no qual relembrou diversas histórias sobre sua vida.

Nos bastidores, ela aproveitou para fazer cliques especiais ao lado das amigas e também apresentadoras, Fátima e Tati Machado (29).

- Dani Calabresa se diverte durante visita aos parques da Disney na Califórnia: "Dia muito feliz!"

Nas fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, as três aparecem usando looks coloridos e fazendo poses divertidas.

"As Três Espiãs Demais? As Panteras? Nããão!!! As Meninas Super Poderosas! Docinho, Florzinha e Lindinha no seu feed!!!", escreveu Dani na legenda do post.

- Com o visual renovado, Fátima Bernardes celebra retorno ao 'Encontro'

Nos comentários, os seguidores e fãs do trio esbanjaram elogios às musas.

"As três maravilhosas!", elogiou uma seguidora. "Lindas! Dani, vc é maravilhosa mulher. Que energia boa", ressaltou outra. "Lindas!", escreveu uma terceira.

Boninho exibe clique de bastidores do CAT BBB com Dani Calabresa

Na última terça-feira, 25, Boninho (60) agitou a web ao compartilhar o primeiro registro de Dani Calabresa no comando do CAT BBB!

Estreando na apresentação do quadro humorístico, a comediante apareceu já atendendo as ligações do público comentando sobre a nova edição do reality.

Confira os cliques de Dani Calabresa no programa Encontro