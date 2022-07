Dani Calabresa não renova o contrato com a Globo após 7 anos

Dani Calabresa não faz mais parte do elenco fixo da Globo e agora assinará contratos apenas por obra certa

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 10h48

A humorista Dani Calabresa (40) encerrou o contrato fixo com a Globo. Depois de comandar o quadro CAT BBB, no Big Brother Brasil 22, ela não faz mais parte do elenco fixo da emissora após 7 anos de trabalho.

A artista falou sobre o assunto durante o lançamento do filme O Palestrante no Rio de Janeiro. “Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oporutnidades”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Dani ainda contou que gostaria de voltar ao CAT BBB na próxima edição do reality show. “Eu tenho vontade de voltar para o BBB 23. Amei fazer o programa. Eu chorava a cada eliminado, a gente se apega”, contou.

Dani Calabresa e o noivo relembram como foi o primeiro encontro deles

A apresentadora Dani Calabresa e seu noivo, Richard Neuman, contaram no podcast Posso Mandar Áudio? sobre como foi o primeiro encontro deles. Richard disse que ia encontrar um casal de amigos e uma amiga deles em um restaurante para ver se ele se interessava pela amiga do casal. Eles pararam em um bar antes de ir para o restaurante. “Ele insistiu muito para ficarmos no bar, só que a gente já tinha uma reserva. Então a gente foi pro restaurante, o jantar foi super legal, a amiga da Regiane foi muito legal, mas eu não fiquei muito interessado. E aí quando acabou o jantar eu me empolguei para voltar pro bar”, disse ele.

E foi aí que ele conheceu Dani Calabresa. “Eu estava pegando uma bebida e ouvi um 'moço, eu vou levar uma garrafa de Moscow Mule'. Eu achei isso estranho e peculiar, porque não dá para fazer uma garrafa de Moscow Mule, que é um drink. E aí quando eu olhei para trás... sim, era a Dani Calabresa! Pensei: 'Bonita, hein'”, relembrou.

Então, o grupo que estava no bar foi em um 'after' em uma casa e os dois se falaram. Porém, Dani contou que ele mentiu o próprio nome. “Chegamos na casa, que era uma casa grande, mas era estranha porque não tinha ninguém morando, então estava meio vazia, não habitada. Fiquei lá, tinha uma galera, e teve uma hora que ouvi a Dani perguntando: 'alguém sabe onde é o banheiro da casa?'. Respondi que era lá em cima, e ela: 'como é que você sabe?'. Falei: 'porque sou o dono da casa', e ainda soltei um: 'prazer, Patrick'. Consegui, finalmente, trocar a minha primeira ideia com a Dani”, disse ele.

E ela completou: “Passou a noite e eu falava: 'Renan [amigo deles], quero beijar o Patrick, gostei do Patrick, ele é bonitinho, chama o Patrick'. E o Renan falava: 'não, você tem que beijar o Richard, ele é uma graça'. Falava que queria beijar o Patrick, chegamos a discutir, e os dois estavam falando da mesma pessoa, socorro”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!