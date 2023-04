Dandara Queiroz celebra sua estreia na Globo em 'Falas da Terra – Histórias Impossíveis'

Descendente da etnia tupi-guarani, Dandara Queiroz fala sobre a importância do episódio 'Falas da Terra – Histórias Impossíveis': 'Necessário darmos visibilidade'

A atriz Dandara Queiroz (25) fará a sua estreia na Globo no dia 17 de abril em um dos episódios da série 'Falas da Terra – Histórias Impossíveis'. A estrela interpreta a jovem Josy, uma rapper que usa a música como forma de expressão, e falou sobre a importância de dar visibilidade para os povos indígenas na TV aberta.

“É extremamente necessário darmos visibilidade às comunidades indígenas. Faço isso através da minha arte: na atuação, música, moda e artesanato. A Josy, personagem que interpreto, também usa a arte para dar voz à realidade que estamos vivendo e levar isso adiante”, disse ela.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, a jovem atriz é descendente da etnia tupi-guarani e atua como modelo há dois anos. Ela está dando os seus primeiros passos na atuação na TV com a sua estreia na Globo. Ela é recordista de desfiles na São Paulo Fashion Week em 2022 e é uma aposta da agência WAY Model, mesma agência de Carol Trentini, Sasha Meneghel e Alessandra Ambrosio.

Saiba qual é a história do episódio Falas da Terra - Histórias Impossíveis

"Luara (Ellie Makuxi), Josy (Dandara Queiroz) e Michele (Isabela Santana) se encontram no Mato Grosso do Sul para gravação de um videoclipe de rap na floresta e, quando se veem diante de uma natureza destruída, são impactadas por uma série de acontecimentos fantásticos que as levarão a um mergulho na ancestralidade de seus povos. De origens distintas e com visões de mundo diferentes, Luara está de volta à sua terra com a melhor amiga da faculdade, Michele, depois de passar anos fora, estudando. O retorno visa apoiar a parente rapper, Josy, com seu trabalho na música. Mas, ao chegar ao local da gravação, que remete à memória afetiva de Josy e Luara, as jovens se deparam com a degradação da natureza. Frente a um cenário destruído, elas precisam encontrar uma nova solução para a filmagem, mas, no caminho, acabam por enfrentar desafios que as levam a encontros e desencontros com seus próprios medos, identidades e histórias", informou a Globo.