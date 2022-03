Dança dos Famosos: veja quem são os participantes desta temporada

Além dos primeiros divulgados, Gil do Vigor, Jojo Todynho, Douglas Souza e Vitória Strada, mais nove celebridades participam do 'Dança dos Famosos'

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 18h22 - Atualizado às 21h38

O time completo do Dança dos Famosos 2022 foi revelado no Domingão deste domingo, 27.

Além do ex-BBB Gil do Vigor (30), da funkeira Jojo Todynho (25), da atriz Vitória Strada(25) e do jogador de vôlei Douglas Souza(26) outras celebridades vão se arriscar no desafio de dançar no palco de Luciano Huck (50).

Time feminino do Dança dos Famosos

Primeiro o time feminino foi anunciado pelo apresentador. Além de Jojo Todynho e Vitória Strada, surpreendendo a todos, a esposa de Boninho (60), a apresentadora Ana Furtado (48) confirmou sua participação.

"Receber esse convite foi surpreendente. Pensei: ‘finalmente vou poder aceitar’. Sabe aquelas coisas do destino? A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa? Estou muito feliz por estar aqui. Participar do ‘Dança’ é um desejo meu, uma vontade de muitos anos. Finalmente eu vou aprender a dançar. E ainda por cima, bem acompanhada, porque esse elenco já está me deixando enlouquecida. Eu sou fã de todo mundo!”, disse Ana.

A influenciadora Gkay(29), a atriz Jéssica Ellen (29) e a atriz Zezé Polessa (68) também fazem parte do grupo das mulheres do quadro.

“Foi bem louco receber esse convite, fiquei: ‘cara, como assim? É meu sonho fazer a Dança dos Famosos’. Eu sempre assisti, sempre amei, então, foi uma honra. Eu gostaria de dançar funk, porque não sei nenhum outro estilo de dança (risos). Estou muito nervosa porque não sei como vou fazer para aprender esses passos... no fim, eu espero que renda pelo menos um meme", declarou Gkay.

“Quando o diretor me ligou para fazer o convite, não pestanejei em nenhum momento. Ele me perguntou e eu já disse ‘sim’. Agora estou apavorada, como eu sempre fico antes de começar uma novela (risos), mas eu gosto de desafios. Acho que a minha maior dificuldade vai ser a dança de salão. Eu tenho experiência com dança contemporânea, com dança individual, mas confesso que tenho uma resistência quando alguém está conduzindo", falou Jéssica Ellen.

“Eu quero me divertir, fazer bonito e aprender a dançar, que é algo que faz bem ao corpo e à cabeça. Quero que as pessoas se sintam estimuladas a dançar também. Um ritmo que nunca experimentei é a valsa, mas uma coisa que eu realmente gostaria de aprender a dançar seria um funk. O meu corpo é todo mais clássico, então seria um grande desafio. Acho que a maior dificuldade, no meu caso, vai ser lidar com a emoção na hora de me apresentar", disse Zezé Polessa.

Elenco Masculino do Dança dos Famosos

Além de Gil do Vigor e Douglas Souza, o time masculino é formado pelos cantores Tierry(32), Vitão(22), Xande de Pilares (52) e pelo ator Sérgio Menezes (49).

"Eu estou muito feliz – e, ao mesmo tempo, preocupado em saber como vou fazer pra conciliar a minha agenda (risos), mas vai dar certo. Foi massa receber o convite, eu gosto de desafios. Acho que minha dificuldade vai ser o tempo curto que teremos para aprender os passos – e para amolecer também, não é?”, declarou Tierry.

“Eu só trabalhei com música a minha vida inteira, mas estou gostando de me jogar em novos mares artísticos e experimentar novas coisas. Eu faço aula de dança há um ano e meio, mais ou menos, e tenho me apaixonado. Acho que esse vai ser um momento de muito aprendizado e de me redescobrir como artista. Ainda não sabemos os estilos que vamos dançar, mas o tango é algo que eu tenho muita curiosidade de aprender, de saber como meu corpo vai reagir", falou Vitão.

“Preciso recuperar a minha ginga da adolescência. Quando eu era moleque, lá no morro, a gente ia de um morro para o outro dançar gafieira. Eu era charmeiro, mas depois o cavaquinho entrou na minha frente e me botou sentado. Aí você acaba perdendo toda a ginga. Fiquei surpreso com o convite, mas feliz. Acompanho o quadro há muito tempo e nunca me imaginei participando. A maior dificuldade pra mim será vencer a timidez", contou Xande de Pilares.

“O desafio será aprender uma coreografia diferente a cada semana. Mas é o jogo e eu estou disposto! Fiquei superfeliz com o convite. Eu sempre vi o quadro, mas não imaginava que pudesse participar em algum momento. Estou interessado em aprender a dançar diversos estilos, mas vai ser um desafio, certamente", contou Sérgio Menezes.