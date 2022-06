Dança dos Famosos tem resultado surpreendente

Neste domingo, 19, o Dança dos Famosos teve um resultado não esperado e surpreendeu os telespectadores

Neste domingo, 19, aconteceria mais uma eliminação no Dança dos Famosos no Domingão do Huck se não fosse um imprevisto nos resultados.

Após a saída de Jojo Todynho (25) na última apresentação no ritmo da salsa, mais uma dupla deixaria o quadro do programa de Luciano Huck (50), contudo, um empate aconteceu.

No palco da atração dominical, apresentaram-se no ritmo do tango Ana Furtado (48), Vitória Strada (25), Jéssica Ellen (30), Sérgio Menezes (49) e Vitão (22). Após serem julgados pelo júri técnico e pelas convidadas especiais, as apresentadoras Patrícia Poeta (45) e Maisa Silva (20), os participantes ficaram surpresos com o resultado.

Ao ser mostrado o ranking com Vitória Strada em primeiro lugar, em segundo Vitão e em terceiro lugar a apresentadora Ana Furtado, Sérgio Menezes e Jéssica Ellen acabaram na última posição empatados.

Diante da situação, Luciano Huck anunciou que todos continuam e ensaiam para a próxima semana. Porém, no próximo domingo dois famosos serão eliminados.

A grande final do Dança dos Famosos está prevista para ir ao ar no dia 3 de julho.

Patrícia Poeta fala de sua ida para o Encontro

Convidada para integrar o júri do Dança dos Famosos, Patrícia Poeta falou durante o programa de Luciano Huck sobre sua ida para o Encontro no início do próximo mês.

Após substituir Fátima Bernardes (59) no Jornal Nacional, a jornalista comentou sobre a emoção que está sentindo com mais esse desafio em sua carreira.