Dalcides Biscalquin celebra a nova fase no comando do programa Viva a Vida

Dalcides Biscalquin comemora nova fase ao assumir a apresentação do programa Viva a Vida, do canal Rede Vida

O apresentador Dalcides Biscalquin já é um rosto conhecido dos telespectadores do canal Rede Vida e acaba de assumir uma nova fase em sua carreira. Ele se tornou o apresentador do programa Viva a Vida, que é exibido nas noites de terça-feira. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou sobre a nova fase profissional.

Com o novo apresentador, o programa passa a receber estrelas de vários gêneros na música, como MPB, Pop, Sertanejo e música latina. "As mudanças acontecem naturalmente em tudo na vida. Numa TV não é diferente. Com a saída de um apresentador era necessário encontrar um novo perfil. Alguém que tivesse interação com o público da emissora. Que estivesse disposto a novos desafios e atendesse às demandas comerciais da emissora. Eu estou há doze anos na Redevida. E nesse momento de transição, puderam contar com a minha disponibilidade e coragem. E eu fiquei feliz com o convite", contou ele.

E ele ficou empolgado com a chance de apresentar um programa musical. "Eu tenho apresentado dois programas na casa diariamente: "Escolhas da Vida" e "Conta Comigo". Esses são programas voltados para a área religiosa da emissora. A novidade é fazer um programa com artistas de diferentes gêneros musicais e sem ter a marca religiosa como raiz. Sei conciliar os estilos e é claro que zelo pelos valores. Para mim, tem sido um exercício de grande aprendizagem. Gosto da sensação de navegar por novos mares. Deixar a zona de conforto é sempre bom. Eu me sinto renovado. Um programa novo é uma grande oportunidade de deixar uma marca pessoal num projeto grandioso. Estou feliz", afirmou.

Inclusive, o comunicador já tem planos para reformular o programa. "Estou desenhando com a minha equipe os novos tempos. Novos quadros. Novos convidados. Tenho certeza de que vamos levar para as famílias do Brasil, a cada semana, um programa de qualidade, com estilo e com o DNA da REDEVIDA de Televisão. Inspiração não falta. Trabalho em equipe também não. Então, aposto no sucesso desse projeto. Estamos dando os primeiros passos. E vamos juntos fazer grandes voos", comentou.

Por fim, ele revelou o que mais gosta no seu novo projeto. "A participação do público. São milhares de mensagens enviadas ao longo das quase 3 horas de programa ao vivo. O envolvimento e o carinho dos telespectadores fazem toda a diferença. Quero viver essa fase oferecendo o meu melhor. Até agora tenho recebido o melhor dessa gente linda que me acompanha pela TV. Um brinde: Viva a Vida", finalizou.

O Viva a Vida vai ao ar todas às terças-feiras, das 20h30 às 23h00, ao vivo, diretamente dos estúdios da REDEVIDA em São Paulo. Reapresentação aos Domingos às 14h30.