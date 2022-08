Coringa 2: primeiro teaser confirma Lady Gaga e Joaquin Phoenix

'Coringa 2' tem o primeiro teaser lançado e confirma Lady Gaga no elenco

André Luiz Freitas Publicado em 04/08/2022, às 13h15

A sequência do vencedor do Oscar Coringa (2019) chegará aos cinemas em 4 de outubro de 2024, afirma o Deadline, com início da produção marcado para dezembro deste ano.

Através das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 04, o diretor Todd Philips confirmou a sequência com o título Joker: Folie àDeux.

Além do mais, foi confirmado que a cantora Lady Gaga viverá Arlequina, a famosa parceira de crimes do vilão. O envolvimento da cantora também faria com que a produção adotasse elementos de um musical, no que também foi confirmado através do teaser.

E sem muito mistério, Joaquin Phoenix, retornando ao papel de Coringa após ganhar o Oscar de melhor ator graças à sua atuação na primeira edição de 2019.

A Warner Bros. lançará Coringa 2: Folie à Deux nos cinemas em 4 de outubro de 2024.

