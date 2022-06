Convidada do 'É De Casa' se pronuncia após polêmica com apresentadora

Dona Silene, que foi convidada do programa É De Casa, saiu em defesa da apresentadora Talitha Morete após polêmica por causa de gesto na atração

Publicado em 15/06/2022, às 18h28

A doceira Dona Silene, que participou do programa É De Casa no último final de semana, apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a apresentadora Talitha Morete. A comunicadora foi acusada de ter um gesto de racismo estrutural contra a doceira durante a atração, quando ela pediu para a senhora servir os outros convidados. O caso ganhou repercussão na internet e Dona Silene falou em seu perfil nas redes sociais.

Nesta semana, ela compartilhou um recado para dizer não percebeu a polêmica no programa ao vivo e defendeu a apresentadora, que foi quem a convidou para o programa.

“Boa noite a todos! Passando aqui para um pequeno esclarecimento. Eu fui surpreendida por muitas mensagens e apoios a qual não tinha entendido o porquê! Eu ainda estou meio perdida, pois foi tudo muito novo para mim! Eu escrevo não para diminuir ou banalizar as dores de ninguém, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena, porém, naquele momento, eu não tive esse sentimento. Ao contrário, fui muito bem recebida e acolhida por todos. Para quem não sabe, Talitha foi um instrumento para que eu pudesse ter a oportunidade de ser apresentada a vocês, e sou muito grata por isso e eu jamais poderia vir aqui incitar ódio a uma pessoa que, na minha concepção, não houve a intenção de reproduzir qualquer topo de violência. Então eu peço a todos que não a ataquem. A todos vocês que estão chegando agora vão me conhecer e saber que eu sou da paz, meu propósito não é guerra! Quero deixar também a minha gratidão e meu abraço para o Emanuel pela gentileza e todo cuidado que teve! Um beijo a todos, sintam-se abraçados”, finalizou.

Talitha Morete já pediu desculpas publicamente

Nas redes sociais, Talitha Morete compartilhou um depoimento após a repercussão do caso e se desculpou. “Antes de vir aqui, a primeira coisa que fiz foi falar com a dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto”, disse ela.

E completou: “Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso o que posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a dona Silene. É muito importante quando estamos num gripo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Muito obrigada”.