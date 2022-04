Conheça os novos participantes do 'Power Couple Brasil'

A sexta temporada do Power Couple tem ex-Fazenda, ex-BBBs, ex-MTV e pais de famosos; confira o elenco

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 15h46

Vem aí a nova temporada de Power Couple Brasil!

Nesta quarta-feira, 27, a Record TV revelou os novos participantes do reality show, que estreia na próxima segunda-feira, 2, a partir das 22h45, com Adriane Galisteu (49) no comando da atração pelo segundo ano consecutivo.

Com exibição de segunda a sábado, a atração contará com 13 casais que prometem encarar vários desafios, momentos de tensão e também de superação. Além das já tradicionais provas envolvendo os maridos e as esposas, haverá ainda mais espaço para a convivência entre eles, que ficarão confinados em uma casa localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.



Durante o programa, maridos e esposas precisam confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, eles ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a grande final. O valor arrecadado por cada casal ao longo de toda a temporada que se tornará o prêmio final da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação. Vai para a DR da semana, que significa correr o risco de sair da competição, quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal, quem perder a prova dos casais daquela etapa do jogo, além do casal mais votado pela casa. Na quinta-feira, o casal menos votado pelo público deixa a competição.

Nesta temporada, a casa do Power Couple foi totalmente repaginada e os quartos ganharam como temática paisagens da natureza, como selva, geleira, brejo, fundo do mar, cachoeira, aurora boreal, caverna, savana e deserto. O casal com menos dinheiro ficará hospedado no "perrengue" que, desta vez, será apelidado de "caverna". A dupla que conquistar o maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá direito à suíte mais confortável da casa, chamada de "Suíte Power", representada pelo tema fundo do mar. No espaço, mais de 40 câmeras foram instaladas para captar cada ação dos competidores no confinamento. Durante a madrugada, pela regra, os casais terão sua privacidade preservada, sem filmagens.

Conheça os 13 participantes da nova edição:

ERIKA DIAS: Administradora - 36 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

DINEI: Ex-jogador - 51 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

KAROLINE MENEZES: Assessora e empresária - 26 anos - Nasceu em Nova Iguaçu (RJ) e mora no Rio de Janeiro (RJ)

MUSSUNZINHO: Ator - 28 anos - Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Foto: Edu Moraes/Record TV

ANDREIA ANDRADE: Empresária - 50 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

NAHIM: Artista - 69 anos - Nasceu em Miguelópolis (SP) e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

ANNE DUARTE: Marketing de relacionamento - 29 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

PE LANZA: Músico - 29 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

GABI AUGUSTO: Empresária - 27 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

CARTOLOUCO: Jornalista - 27 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

ADRYANA RIBEIRO : Cantora - 48 anos - Nasceu em São Paulo (SP) e mora em Santo André (SP)

ALBERT BRESSAN: Empresário - 52 anos - Nasceu em Ribeirão Pires (SP) e mora em Santo André (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

ELIZA: Empresária - 33 anos - Nasceu em Belém (PA) e se divide entre Belém (PA) e São Paulo (SP)

HADBALLA: Treinador de futebol - 40 anos - Nasceu em Belém (PA) e se divide entre Belém (PA) e São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

LUANA ANDRADE: Modelo fotográfica - 28 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

JOÃO HADAD: Empresário e digital influencer - 28 anos - Nasceu em Guarapari (ES) e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

MICHELE PASSA: Professora, digital influencer e consultora de imagem - 37 anos - Nasceu em São José do Norte (RS) e mora em São Paulo (SP)

BRUNO PASSA: Oceanógrafo - 35 anos - Nasceu em Guiné-Bissau e mora em São Paulo (SP)

Caption

IVY MORAES: Empresária, modelo e digital influencer - 29 anos - Nasceu e mora em Belo Horizonte (MG)

FERNANDO BORGES: Empresário, modelo e digital influencer - 30 anos - Nasceu em Belo Horizonte (MG) e mora em Vila Velha (ES)

Foto: Edu Moraes/Record TV

DAIANA ARAÚJO: Cabeleireira - 33 anos - Nasceu em São Miguel Arcanjo (SP) e mora São Paulo (SP)

RODRIGO MILA: DJ e digital influencer - 32 anos - Nasceu em Itapetininga (SP) e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

BARONESA: Empresária - 48 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

ROGERIO: Empresário - 45 anos - Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Foto: Edu Moraes/Record TV

BRENDA PAIXÃO: Digital influencer e maquiadora - 25 anos - Nasceu em Porto Alegre (RS) e mora no Rio de Janeiro (RJ)

MATHEUS SAMPAIO: Digital influencer e empreendedor - 27 anos - Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)