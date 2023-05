Conheça o intérprete de Guinho, companheiro de Palmirinha na TV

Palmirinha Onofre morreu aos 91 anos neste domingo, 7

A notícia da morte de Palmirinha Onofre neste domingo, 7, abalou os fãs e admiradores da cozinheira e apresentadora, que prestaram homenagens ao ícone da TV. Um de seus maiores companheiros nos anos de televisão, o intérprete do boneco Guinho também lamentou a morte da "vovó mais querida do Brasil" aos 91 anos.

O ator Anderson Clayton trabalhou ao lado de Palmirinha nos últimos 15 anos e, hoje, aos 39 anos, vive em São Paulo. O artista criou Guinho muitos anos antes de se destacar ao lado da cozinheira. O personagem surgiu ainda em sua adolescência, já que ele era encantado pelo universo dos bonecos desde a infância, em que assistia programas como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum.

O personagem surgiu durante um curso de bonecos que Anderson fez, e começou a ganhar vida em apresentações feitas para crianças em hospitais. Guinho passou a fazer ainda mais sucesso no programa humorístico CQC, da Band, que costumava mostrar interações engraçadas entre o personagem e a apresentadora.

O artista também é formado em jornalismo e tinha o Loro José, interpretado por Tom Veiga (1973-2020), como uma de suas maiores inspirações. Além disso, ele também comanda a agência Entusiasmo, empresa voltada para marketing e eventos, que tem como principal objetivo aproximar artistas e marcas.

Os dois já chegaram a se desentender. Em 2016, Anderson, que também era assessor e empresário artístico de Palmirinha, recebeu uma indenização após ela romper o contrato. Dois anos antes, em 2014, a apresentadora afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que decidiu romper o acordo com o então empresário por "não querer sujar o nome".

Na época, o ator se pronunciou em entrevista ao site Notícias da TV e apontou "ingratidão" por parte da apresentadora. Neste domingo, após a notícia da morte de Palmirinha, o artista escreveu uma carta aberta a ex-colega de trabalho, com quem antes havia se encontrado em 2020, segundo informações do site Splash, do UOL.

"Fiquei em silêncio todos esses anos e quando me perguntam, espalho nossas histórias e foram tantas histórias que até mesmo nem imagino como conseguimos chegar até aqui. Vivemos nesses últimos 25 anos muitas conversas, horas e horas de camarim, gargalhadas e lágrimas. Claro... como toda história, alguns momentos tristes surgem, porque sem eles não conseguiríamos mostrar que uma grande história também é feita de desencontros e dor."

"Agora, que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas, mesmo assim, sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo que me lembre de você, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos", completou.

VEJA NA ÍNTEGRA A CARTA DE ANDERSON CLAYTON PARA PALMIRINHA: