Conheça a história real por trás de 'Pam & Tommy', nova série da Star+

'Pam & Tommy': nova série da Star+ revela bastidores da maior polêmica do casal Pamela Anderson e Tommy Lee

Na última quarta-feira, 2, chegaram ao Star+ os três primeiros episódios da série Pam & Tommy, que conta a história de amor de um dos casais mais populares de Hollywood nos anos 1990.

Baseada em fatos reais, a trama traz Pamela Anderson (Lily James) e o baterista Tommy Lee (Sebastian Stan) durante o período da relação no qual houve o vazamento de um vídeo íntimo do casal na Lua de Mel.

Os dois se conheceram em 1994 e logo se casaram, construindo juntos uma mansão. Na época, o rockeiro se negou a pagar pelo trabalho de um eletricista, Gauthier, que, segundo o Tommy, não havia feito o trabalho da forma como deveria.

Vingativo, o profissional acabou voltando para a mansão para buscar seus pertences e dar início a um plano de roubo do cofre dos pombinhos. O eletricista estudou por meses a mansão, conseguindo identificar falhas na segurança que o permitiram entrar no cofre, que escondia não só os pertences dos artistas como uma fita VHS sem identificação.

O descobrimento da ‘sex tape’ de Pamela Anderson e Tommy Lee

Após roubar a fita VHS do cofre do casal, que registrava a Lua de Mel cheia de amor dos dois, Gauthier tentou vender o conteúdo para empresas de filmes eróticos, que negaram por medo de processos na Justiça. Resolvendo com as próprias mãos, ele então fez várias cópias da gravação e destruiu a original (se livrando da prova do roubo) e disponibilizou o conteúdo na internet.

O casal só teve consciência do roubo em 1996, quando abriram um boletim de ocorrência na polícia e assim confirmaram que eram realmente os dois naquela gravação. O eletricista acabou se safando do crime pela reprodução infinita que os internautas fizeram da gravação em vários sites da web.

Apesar do abalo em nível internacional, Pamela e Tommy continuaram juntos e, no mesmo ano, tiveram o primeiro filho, Brandon. Apesar disso, pouco tempo depois, a atriz decidiu dar entrada num pedido de divórcio, que logo foi abandonado e os pombinhos voltaram a ficar juntos. Em 1997, eles tiveram seu segundo filho, Dylan, e, em 1998, após tantos problemas, se separam oficialmente.