Confira a lista completa de indicados ao 'MTV MIAW 2022'

Cantoras Anitta e Gloria Groove lideram os as indicações para o 'MTV MIAW 2022'; veja a lista completa dos indicados

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 11h59

A MTV divulgou a lista das indicações ao MTV MIAW 2022 nesta quinta-feira, 23!

A premiação disponibilizou a lista com 35 categorias e os indicados. A quinta edição do MTV MIAW, que premia os melhores da cultura pop em diversas áreas, ainda não possui data para acontecer, mas está mais que confirmada com plateia presencial.

As cantoras Anitta (29) e Gloria Groove (27) lideram o ranking de indicações, aparecendo em sete categorias cada uma. Ludmilla (27) vem em seguida, com 6 categorias. Os artistas Pabllo Vittar (28) e Zé Felipe (24) aparecem na sequência, com 5 nomeações.

Vale ressaltar que os vencedores são escolhidos pelo público e a votação já está aberta no site oficial da premiação ou pelo Twitter e Instagram.

Confira a lista completa dos indicados ao MTV MIAW 2022:

ÍCONE MIAW

Gloria Groove #MTVMIAWICONEGLORIA

Casimiro #MTVMIAWICONECASIMIRO

Anitta #MTVMIAWICONEANITTA

Gkay #MTVMIAWICONEGKAY

Pabllo Vittar #MTVMIAWICONEPABLLO

Paulo André #MTVMIAWICONEPA

Mano Brown #MTVMIAWICONEMANO

Linn da Quebrada #MTVMIAWICONELINN

APOSTA MIAW

Tasha & Tracie #MTVMIAWAPOSTATASHATRACIE

Clarissa #MTVMIAWAPOSTACLARISSA

Borges #MTVMIAWAPOSTABORGES

Heber Souza #MTVMIAWAPOSTAHEBER

Letticia Munniz #MTVMIAWAPOSTALETTICIA

Grag Queen #MTVMIAWAPOSTAGRAG

FBC & VHOOR #MTVMIAWAPOSTAFBCVHOOR

Gabb #MTVMIAWAPOSTAGABB

DUPLA DE MILHÕES

Igão e Mítico (Podpah) #MTVMIAWDUPLAIGAOMITICO

Tata Estaniecki e Boo (PodDelas) #MTVMIAWDUPLATATABOO

Paulo André e Pedro Scooby (BBB) #MTVMIAWDUPLAPASCOOBY

Álvaro e Lucas Guedez #MTVMIAWDUPLAALVAROLUCAS

Virginia e Zé Felipe #MTVMIAWDUPLAVIRGINIAZE

Vanessa Lopes e Maria Clara Garcia #MTVMIAWDUPLAVANESSACLARA

Leo e Jade Picon #MTVMIAWDUPLAPICON

Anitta e Bruna Marquezine #MTVMIAWDUPLAANITTABRUNA

ORGULHO DO VALE

Linn da Quebrada #MTVMIAWORGULHOLINN

Grag Queen #MTVMIAWORGULHOGRAG

Carol Biazin #MTVMIAWORGULHOCAROL

Gloria Groove #MTVMIAWORGULHOGLORIA

Luiza Martins #MTVMIAWORGULHOLUIZA

Majur #MTVMIAWORGULHOMAJUR

MC Trans #MTVMIAWORGULHOMCTRANS

Stefan Costa #MTVMIAWORGULHOSTEFAN

BLACK STAR RISING por BET

MD Chefe #MTVMIAWBLACKSTARMD

Jhordan Matheus #MTVMIAWBLACKSTARJHORDAN

Agnes Nunes #MTVMIAWBLACKSTARAGNES

Ramana Borba #MTVMIAWBLACKSTARRAMANA

Rizia Cerqueira #MTVMIAWBLACKSTARRIZIA

Jacy Carvalho #MTVMIAWBLACKSTARJACY

MC Soffia #MTVMIAWBLACKSTARSOFFIA

Urias #MTVMIAWBLACKSTARURIAS

MIAW FASHION

João Guilherme #MTVMIAWFASHIONJOAO

Sabrina Sato #MTVMIAWFASHIONSABRINA

Marina Gregory #MTVMIAWFASHIONGREGORY

Camila Queiroz #MTVMIAWFASHIONCAMILA

Lelê Burnier #MTVMIAWFASHIONLELE

Halessia #MTVMIAWFASHIONHALESSIA

Marina Ruy Barbosa #MTVMIAWFASHIONMARINA

Akeen #MTVMIAWFASHIONAKEEN

VEM NI MIM

Lipe Ribeiro #MTVMIAWVEMNIMIMLIPE

Viih Tube #MTVMIAWVEMNIMIMVIIH

Vanessa Lopes #MTVMIAWVEMNIMIMVANESSA

João Guilherme #MTVMIAWVEMNIMIMJOAO

Alvaro #MTVMIAWVEMNIMIMALVARO

Paulo André #MTVMIAWVEMNIMIMPA

Lara Silva #MTVMIAWVEMNIMIMLARA

Ingrid Ohara #MTVMIAWVEMNIMIMINGRID

MIAW FUTEBOL CLUBE

Casimiro #MTVMIAWFUTEBOLCASIMIRO

Neymar Jr #MTVMIAWFUTEBOLNEYMAR

Vinicius Jr #MTVMIAWFUTEBOLVINICIUS

Gabigol #MTVMIAWFUTEBOLGABIGOL

Luva de Pedreiro #MTVMIAWFUTEBOLLUVA

Gio Queiroz #MTVMIAWFUTEBOLGIO

Raquel Freestyle #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL

Renata Silveira #MTVMIAWFUTEBOLRENATA

FROM BRASIL!

Anitta #MTVMIAWBRASILANITTA

Luva de Pedreiro #MTVMIAWBRASILLUVA

Giovanna Grigio #MTVMIAWBRASILGIOVANNA

André Lamoglia #MTVMIAWBRASILANDRE

Grag Queen #MTVMIAWBRASILGRAG

Pabllo Vittar #MTVMIAWBRASILPABLLO

Rayssa Leal #MTVMIAWBRASILRAYSSA

Any Gabrielly #MTVMIAWBRASILANY

CREATOR SUPREMO

Vanessa Lopes #MTVMIAWCREATORVANESSA

Virginia #MTVMIAWCREATORVIRGINIA

Casimiro #MTVMIAWCREATORCASIMIRO

Junior Caldeirão #MTVMIAWCREATORJUNIOR

Christian Figueiredo #MTVMIAWCREATORCHRISTAN

GKay #MTVMIAWCREATORGKAY

Camilla de Lucas #MTVMIAWCREATORDELUCAS

Camila Loures #MTVMIAWCREATORLOURES

MEME MASTER

Rafa Uccman #MTVMIAWMEMERAFA

Isaías #MTVMIAWMEMEISAIAS

Raphael Vicente #MTVMIAWMEMERAPHAEL

Pequena Lo #MTVMIAWMEMEPEQUENA

Vittor Fernando #MTVMIAWMEMEVITTOR

Yarley #MTVMIAWMEMEYARLEY

Gustavo Tubarão #MTVMIAWMEMEGUSTAVO

Raquel Real #MTVMIAWMEMERAQUEL

PET INFLUENCER

Bica #MTVMIAWPETBICA

Céu (Camila Queiroz) #MTVMIAWPETCEU

Tobias (Nanda Terra) #MTVMIAWPETTOBIAS

Aipim (Manu Gavassi) #MTVMIAWPETAIPIM

Leona (Thiago Ventura) #MTVMIAWPETLEONA

Gudan, o Husky #MTVMIAWPETGUDAN

Regina (Whindersson Nunes) #MTVMIAWPETREGINA

Guilhermina (Larissa Manoela) #MTVMIAWPETGUILHERMINA

HITOU NO PASSINHO

Vanessa Lopes #MTVMIAWHITOUVANESSA

Luara #MTVMIAWHITOULUARA

Maria Clara Garcia #MTVMIAWHITOUCLARA

Virginia #MTVMIAWHITOUVIRGINIA

Klayver Pop #MTVMIAWHITOUKLAVYER

Maria Paula Marques #MTVMIAWHITOUMARIAPAULA

Luccas Abreu #MTVMIAWHITOULUCCAS

Beca Barreto #MTVMIAWHITOUBECA

COREÔ ENVOLVENTE

Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel – Sentadona Remix #MTVMIAWCOREOSENTADONA

Anitta — Envolver #MTVMIAWCOREOENVOLVER

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWCOREOMALVADA

Gloria Groove — Leilão #MTVMIAWCOREOLEILAO

Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas — Socadona #MTVMIAWCOREOSOCADONA

Lexa — Bruta #MTVMIAWCOREOBRUTA

L7nnon & Os Hawaianos – Desenrola Bate Joga de Ladin #MTVMIAWCOREODESENROLA

Pedro Sampaio feat MC Pedrinho — Dançarina #MTVMIAWCOREODANCARINA

FEAT. NACIONAL

Luísa Sonza e Ludmilla – Café da Manhã #MTVMIAWFEATCAFE

Gustavo Mioto e Ludmilla – Afogado #MTVMIAWFEATAFOGADO

Lagum e Marina Sena – Veja Baby #MTVMIAWFEATVEJA

Costa Gold feat. Kawe – Se Essa B*nda #MTVMIAWFEATSEESSA

Pabllo Vittar e Dilsinho – Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWFEATTRAGO

Matuê, Teto & WIU — VAMPiro #MTVMIAWFEATVAMPIRO

Pocah, Lara Silva, MC Mirella, Tainá Costa – Passando o Rodo #MTVMIAWFEATRODO

MC Poze do Rodo ft. Filipe Ret – Me Sinto Abençoado #MTVMIAWFEATABENCOADO

HINO DO ANO

Xamã – Malvadão 3 #MTVMIAWHINOMALVADAO

Pedro Sampaio feat MC Pedrinho — Dançarina #MTVMIAWHINODANCARINA

Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel – Sentadona Remix #MTVMIAWHINOSENTADONA

Jão — Idiota #MTVMIAWHINOIDIOTA

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWHINOMALVADA

Gloria Groove – A Queda #MTVMIAWHINOAQUEDA

Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas — Socadona #MTVMIAWHINOSOCADONA

Matuê, Teto & WIU — VAMPiro #MTVMIAWHINOVAMPIRO

HIT GLOBAL

Billie Eilish – Happier Than Ever #MTVMIAWHITGLOBALHAPPIER

Harry Styles – As It Was #MTVMIAWHITGLOBALASITWAS

Doja Cat — Woman #MTVMIAWHITGLOBALWOMAN

Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) #MTVMIAWHITGLOBALCOLD

The Weeknd, Post Malone – One Right Now #MTVMIAWHITGLOBALONE

Coldplay X BTS – My Universe #MTVMIAWHITGLOBALMYUNIVERSE

Anitta — Envolver #MTVMIAWHITGLOBALENVOLVER

Shawn Mendes – It’ll Be Okay #MTVMIAWHITGLOBALITLLBEOKAY

HINO DE KARAOKÊ

Marília Mendonça & Maiara e Maraisa – Esqueça-me Se For Capaz #MTVMIAWKARAOKEESQUECAME

Pabllo Vittar e Dilsinho – Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWKARAOKETRAGO

Luan Santana feat Henrique e Juliano – Erro Planejado #MTVMIAWKARAOKEERRO

Ludmilla — Maldivas #MTVMIAWKARAOKEMALDIVAS

Jão — Idiota #MTVMIAWKARAOKEIDIOTA

Mari Fernandez e Marcynho Sensação – Parada Louca #MTVMIAWKARAOKEPARADA

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWKARAOKEMALVADA

Felipe Amorim — Putariazinha #MTVMIAWKARAOKEPUTARIAZINHA

CLIPÃO DA P#RR@

Jão — Idiota #MTVMIAWCLIPAOIDIOTA

Gloria Groove – A Queda #MTVMIAWCLIPAOAQUEDA

Manu Gavassi – Bossa Nossa #MTVMIAWCLIPAOBOSSANOSSA

Rashid – Pílula Vermelha, Pílula Azul #MTVMIAWCLIPAOPILULA

Duda Beat – Dar Uma Deitchada #MTVMIAWCLIPAODEITCHADA

Gilsons — Proposta #MTVMIAWCLIPAOPROPOSTA

Nego Bala — Sonho #MTVMIAWCLIPAOSONHO

Baco Exu do Blues – Gotham É Aqui #MTVMIAWCLIPAOGOTHAM

ARTISTA MUSICAL

Anitta #MTVMIAWARTISTAANITTA

Luísa Sonza #MTVMIAWARTISTALUISA

Gloria Groove #MTVMIAWARTISTAGLORIA

L7nnon #MTVMIAWARTISTAL7NNON

Ludmilla #MTVMIAWARTISTALUDMILLA

Zé Felipe #MTVMIAWARTISTAZEFELIPE

Pedro Sampaio #MTVMIAWARTISTAPEDRO

Matuê #MTVMIAWARTISTAMATUE

BEAT BR

Xamã #MTVMIAWBEATXAMA

L7nnon #MTVMIAWBEATL7NNON

Costa Gold #MTVMIAWBEATCOSTA

Filipe Ret #MTVMIAWBEATFILIPE

Djonga #MTVMIAWBEATDJONGA

MC Cabelinho #MTVMIAWBEATCABELINHO

Flora Matos #MTVMIAWBEATFLORA

Karol Conká #MTVMIAWBEATKAROL

DJ LANSO A BRABA

DJ Topo #MTVMIAWLANSODJTOPO

Pedro Sampaio #MTVMIAWLANSOPEDRO

Papatinho #MTVMIAWLANSOPAPATINHO

KVSH #MTVMIAWLANSOKVSH

Lucas Beat #MTVMIAWLANSOLUCAS

Alok #MTVMIAWLANSOALOK

Dennis #MTVMIAWLANSODENNIS

WC No Beat #MTVMIAWLANSOWC

TRAP NA CENA

Teto #MTVMIAWTRAPTETO

Matuê #MTVMIAWTRAPMATUE

Kawe #MTVMIAWTRAPKAWE

Hyperanhas #MTVMIAWTRAPHYPERANHAS

Chefin #MTVMIAWTRAPCHEFIN

Mc Poze do Rodo #MTVMIAWTRAPPOZE

Dfideliz #MTVMIAWTRAPDFIDELIZ

MD Chefe #MTVMIAWTRAPMDCHEFE

¡ME GUSTA!

Lali #MTVMIAWMEGUSTALALI

Tini #MTVMIAWMEGUSTATINI

Danna Paola #MTVMIAWMEGUSTADANNA

Rosalía #MTVMIAWMEGUSTAROSALIA

J Balvin #MTVMIAWMEGUSTAJBALVIN

Bad Bunny #MTVMIAWMEGUSTABUNNY

Karol G #MTVMIAWMEGUSTAKAROL

Maluma #MTVMIAWMEGUSTAMALUMA

ÁLBUM DO ANO

Baco Exu do Blues — QVVJFA #MTVMIAWALBAUMQVVJFA

Jão — Pirata #MTVMIAWALBAUMPIRATA

Gloria Groove – Lady Leste #MTVMIAWALBAUMLADYLESTE

Anitta – Versions of Me #MTVMIAWALBAUMVERSIONS

FBC & VHOOR — Baile #MTVMIAWALBAUMBAILE

Ludmilla – Numanice #2 #MTVMIAWALBAUMNUMANICE

MC Cabelinho – Little Hair #MTVMIAWALBAUMLITTLE

Don L – Roteiro pra Aïnouz #MTVMIAWALBAUMROTEIRO

PRESTATENÇÃO

Quebrada Queer #MTVMIAWPRESTATENCAOQUEBRADA

Paulla #MTVMIAWPRESTATENCAOPAULLA

Vulgo FK #MTVMIAWPRESTATENCAOVULGO

Luthuly #MTVMIAWPRESTATENCAOLUTHULY

Jade Baraldo #MTVMIAWPRESTATENCAOJADE

Lua #MTVMIAWPRESTATENCAOLUA

Ike #MTVMIAWPRESTATENCAOIKE

Ruby #MTVMIAWPRESTATENCAORUBY

RI ALTO por Comedy Central

Bruna Louise #MTVMIAWRIALTOBRUNA

Thiago Ventura #MTVMIAWRIALTOTHIAGO

Rafael Portugal #MTVMIAWRIALTORAFAEL

Dani Calabresa #MTVMIAWRIALTODANI

Paulo Vieira #MTVMIAWRIALTOPAULO

Igor Guimarães #MTVMIAWRIALTOIGOR

Pedro Ottoni #MTVMIAWRIALTOPEDRO

Whindersson Nunes #MTVMIAWRIALTOWHIND

MARATONEI POR VC!

Rue – Zendaya (Euphoria) #MTVMIAWMARATONEIRUE

Eleven – Millie Bobby Brown (Stranger Things) #MTVMIAWMARATONEIELEVEN

Emilia – Giovanna Grigio (Rebelde) #MTVMIAWMARATONEIEMILIA

Liv – Maria Bopp (As Seguidoras) #MTVMIAWMARATONEILIV

Ivan – André Lamoglia (Elite) #MTVMIAWMARATONEIIVAN

Master Chief – Pablo Schreiber (Halo) #MTVMIAWMARATONEIMASTERCHIEF

Juma Marruá – Alanis Guillen (Pantanal) #MTVMIAWMARATONEIJUMA

Anita – Camila Queiroz (De Volta aos 15) #MTVMIAWMARATONEIANITA

REALEZA DO REALITY

Rico Melquiades (A Fazenda/Rio Shore) #MTVMIAWREALITYRICO

Day Feitoza (Casamento às Cegas) #MTVMIAWREALITYDAY

Priscilla Alcantara (Masked Singer) #MTVMIAWREALITYPRISCILLA

Natralha (Rio Shore) #MTVMIAWREALITYNATRALHA

Carlos Ortega (De Férias Com o Ex: Brasil) #MTVMIAWREALITYORTEGA

Bil Araújo (BBB, No Limite e A Fazenda) #MTVMIAWREALITYBIL

Paulo André (BBB) #MTVMIAWREALITYPA

Grag Queen (Queen of the Universe) #MTVMIAWREALITYGRAG

FANDOM REAL OFICIAL

Army (BTS) #MTVMIAWFANDOMARMY

Beliebers (Justin Bieber) #MTVMIAWFANDOMBELIEBERS

Pontinhos de Luz & Padaria (Arthur Aguiar) #MTVMIAWFANDOMPONTINHOSPADARIA

Gavassiers (Manu Gavassi) #MTVMIAWFANDOMGAVASSIERS

Vittarlovers (Pabllo Vittar) #MTVMIAWFANDOMVITTARLOVERS

Uniters (Now United) #MTVMIAWFANDOMUNITER

Cactos (Juliette) #MTVMIAWFANDOMCACTOS

Harries (Harry Styles) #MTVMIAWFANDOMHARRIES

PODCAST NOSSO DE CADA DIA

Podpah #MTVMIAWPODCASTPODPAH

PodDelas #MTVMIAWPODCASTPODDELAS

Podcats #MTVMIAWPODCASTPODCATS

Não é TPM #MTVMIAWPODCASTNAOETPM

Mano a Mano #MTVMIAWPODCASTMANOAMANO

Modus Operandi #MTVMIAWPODCASTMODUS

Um Milkshake Chamado Wanda #MTVMIAWPODCASTWANDA

Não Inviabilize #MTVMIAWPODCASTNAOINVIABILIZE

STREAMER BR

Casimiro #MTVMIAWSTREAMERCASIMIRO

Rebeca Gamer #MTVMIAWSTREAMERREBECA

Nobru #MTVMIAWSTREAMERNOBRU

Gaules #MTVMIAWSTREAMERGAULES

Samira Close #MTVMIAWSTREAMERSAMIRA

Cellbit #MTVMIAWSTREAMERCELLBIT

Coringa #MTVMIAWSTREAMERCORINGA

Loud Babi #MTVMIAWSTREAMERLOUDBABI

GAME DO ANO

Elden Ring #MTVMIAWGAMEELDEN

Fortnite (Capítulo 3 Temporada 2 – Resistência) #MTVMIAWGAMEFORTNITE

Free Fire (27ª Temporada) #MTVMIAWGAMEFREEFIRE

Ghostwire: Tokyo #MTVMIAWGAMEGHOSTWIRE

Halo Infinite #MTVMIAWGAMEHALO

League of Legends (Temporada 2022) #MTVMIAWGAMELOL

Pokemon Legends: Arceus #MTVMIAWGAMEPOKEMON

Rainbow Six Extraction #MTVMIAWGAMERAINBOW

GAMING HEROES

Loud (Valorant) #MTVMIAWGAMINGLOUD

Los Grandes (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGLOSGRANDES

Corinthians (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGCORINTHIANS

Furia (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGFURIA

Imperial (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGIMPERIAL

Red Canids (Lol) #MTVMIAWGAMINGREDCANIDS

Fluxo (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGFLUXO

paiN Gaming (Lol) #MTVMIAWGAMINGPAIN

SAÚDE TÁ OK

Bela Gil #MTVMIAWSAUDEBELAGIL

Alexandra Gurgel #MTVMIAWSAUDEALEXANDRA

Surfistas Negras #MTVMIAWSAUDESURFISTAS

Thais Carla #MTVMIAWSAUDETAIS

Ellen Valias (Atleta de Peso) #MTVMIAWSAUDEATLETA

Emanuel Aragão #MTVMIAWSAUDEEMANUEL

Sapa Vegana #MTVMIAWSAUDESAPA

Bella Falconi #MTVMIAWSAUDEBELLA