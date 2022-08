Com look curto, Jade Picon arrasa nos bastidores de gravação de novela

A influenciadora Jade Picon foi vista gravando cenas externas de sua personagem Chiara na próxima novela das 21h, Travessia

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 20h34

Esta quinta-feira, 25, foi dia de gravações para Jade Picon (20)! A influenciadora filmou algumas cenas externas para a próxima novela das 21h, Travessia.

A intérprete da personagem Chiara apareceu primeiramente em seu Instagram com uma camiseta branca com estampa preta, e um short jeans curto. “Gravação externa hoje”, revelou a ex-BBB nos stories.

Com o look mostrado nas redes sociais, a participante do BBB 22 apareceu gravando em um pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Durante as gravações, Jade foi fotografada sem a camiseta e vestindo um top branco que deixou o abdômen sarado em evidência.

A influencer ainda usou outro look em que foi filmada andando de bicicleta pela lagoa carioca. Jade usava uma camisa branca com alguns detalhes coloridos, uma saia com as mesmas cores da parte de cima e um top preto por baixo da camisa.

Confira aqui Jade Picon nas gravações de Travessia!

Reprodução: Instagram

Fotos: JC Pereira/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!