Com foto inédita, Rodrigo Faro fala sobre a gravação do filme de Silvio Santos

O ator e apresentador Rodrigo Faro compartilhou um desabafo sobre a rotina corrida para a gravação do filme e do programa Hora do Faro

Nesta quarta-feira, 10, Rodrigo Faro (48) revelou que chegou ao fim as gravações do filme de Silvio Santos (91). Com um registro inédito, o ator compartilhou um desabafo sobre a rotina corrida das filmagens em paralelo com o programa Hora do Faro.

"Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar… Longe da família, dos amigos… Um cuidado maluco com a voz, o corpo, o personagem…Gravar até tarde o Hora do Faro, chegar em casa morto e ainda ter que decorar texto pro filme que começaria a gravar às 7 da manhã do dia seguinte…( o carro me pegava todo dia às 6 da manhã)", começou ele.

Em seguida, o apresentador comentou que apesar da loucura, foi muito gratificante esse novo projeto. "Eram 3 horas de caracterização, ensaios das coreografias pro Dança Gatinho, tudo junto…Que loucura meu Deus…Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante…Tudo valeu muito a pena…".

Por fim, Faro celebrou a oportunidade de dar vida ao ícone da televisão brasileira nas telonas. "Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!!!! Obrigado meu Deus e minha família pela força!!! Aguardem!!! SILVIO", concluiu.

