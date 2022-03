Com chapéu de cowboy, José Loreto anda a cavalo nos bastidores de 'Pantanal'

José Loreto encanta internautas ao mostrar habilidade com cavalo nos bastidores de 'Pantanal', nova novela das 9

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h37

Nesta quarta-feira, 23, José Loreto (37) encantou seus internautas com mais um registro no clima de sua nova novela, Pantanal.

Passeando com seu cavalo, o ator apareceu usando um chapéu de cowboy e adiantou o visual que o público vai acompanhar pelos próximos meses com seu personagem, Tadeu.

“Bora? Andorinha leva nós”, escreveu ele na legenda da publicação, revelando o nome do animal. O pai de Bela (3) pegou o costume de andar a cavalo durante as filmagens do folhetim.

Nos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Tá lindo demais”, disse um. “Segura, peão”, brincou outro. “Ansioso pra te assistir”, declarou mais um.

Vivendo um peão, filho de Filó (Dira Paes), o artista passou alguns meses com o elenco da novela gravando no Mato Grosso do Sul. A trama, que substitui Um Lugar Ao Sol, chega às telinhas no dia 28 de março.