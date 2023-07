Com aval de Zilu Camargo, Marlene Mattos se impôs e 'botou ordem' em Wanessa

Marlene Mattos 'botou ordem' em Wanessa durante período turbulento; jornalista fez relato sobre a época

A diretora Marlene Mattos teve um papel fundamental na fase em que a cantora Wanessa Camargo era "rebelde". Isso mesmo: ela trabalhou com a filha de Zezé di Camargo quando ela estava no auge da carreira como cantora.

Na época, a diretora assumiu o programa Jovens Tardes, que era exibido aos domingos pela Globo. Ela ficou responsável pela atração quando encerrou sua parceria com Xuxa Meneghel. O programa foi exibido entre 27 de outubro de 2002 e 18 de janeiro de 2004.

Além de Wanessa, a atração contava com outros artistas, como o trio KLB, a dupla Pedro & Thiago, Luiza Possi, Fael Mondego e Carolina Magalhães. Com temas diferentes a cada semana e muitos convidados ilustres, a atração fez sucesso nas grades da Globo.

Só que Marlene Mattos acabou ocupando um papel de "mãezona" de alguns dos artistas que faziam parte da atração. Pelo menos é o que revelou a jornalista Carla Bittencourt em relato publicado pelo site 'Notícias da TV' nesta quinta-feira, 27.

Segundo ela, Zilu Camargo mantinha uma relação muito próxima com Marlene Mattos e chegou a ligar para pedir ajuda na criação da filha. Isso porque Wanessa "gostava de baladas, bebida, namoro e de perder a hora dos seus compromissos". Ela aconselhava a jovem cantora a se manter na linha e honrar sua carreira, que estava bombando na época. Além dos horários, ela era bem rígida com a alimentação e a saúde, sempre com respeito. No relato, a jornalista conta que nunca viu a diretora passar do ponto ou ser agressiva.

Zilu Camargo apoiou publicamente Marlene Mattos

Na última semana, a empresária Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo, mostrou coragem ao deixar uma mensagem nas redes sociais. Ela criticou a apresentadora Xuxa Meneghel e reagiu aos comentários que a loira fez em participação no Domingão.