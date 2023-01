Co-criador de ‘Rick & Morty’, Justin Roiland é afastado da série depois de acusações de violência doméstica

Caso de acusações de violência doméstica de Justin Roiland está na justiça americana desde 2020

A produtora de desenhos e séries Adult Swim decidiu cortar todos os vínculos com Justin Roiland, co-criador do sucesso “Rick & Morty”. A decisão foi divulgada na última terça-feira, 24, depois das denúncias de violência doméstica e cárcere privado por ameaça e fraude surgirem contra o produtor. As acusações são feitas pela ex-namorada de Justin, que diz que os acontecimentos ocorreram em 19 de janeiro de 2020.

Obtida pela Entertainment Weekly, a denúncia criminal conta que o incidente, onde a vítima não foi identificada, foi causadora de uma “condição traumática”, para a mulher. Já de acordo com a Variety, o caso está sendo processado em Orange County, no estado da Califórnia, desde o mês de maio de 2020.

À época, Justin Roiland se declarou inocente das acusações. Segundo alguns documentos judiciais, o produtor foi preso no dia 13 de agosto de 2020, mas acabou sendo liberado da detenção após pagar a fiança de US$50 mil. Depois de solto, ele encarou uma medida protetiva, onde deve manter distância de no mínimo 30 metros de sua ex-namorada.

Já em 2023, dia 13 de janeiro, Justin compareceu a uma audiência de pré-julgamento do caso, que deve se estender para mais uma no dia 27 de abril. Porém, a data final do julgamento ainda não foi definida.

O advogado de Justin, em uma declaração para a EW, negou as acusações e criticou como os jornalistas norte-americanos estão cobrindo o caso. “É difícil mensurar o quão imprecisa foi a recente cobertura da mídia sobre esta situação. Para ser claro, não apenas Justin é inocente, mas também temos toda a expectativa de que este assunto esteja prestes a ser encerrado assim que o escritório do promotor distrital concluir sua revisão metódica das evidências. Estamos ansiosos para limpar o nome de Justin e ajudá-lo a seguir adiante o mais rápido possível”, disse T. Edward Welbourn.

Além de tudo, um dia depois do anúncio da Adult Swim, a Squanch Games, empresa de desenvolvimento de videogames que ele co-fundou, anunciou que Justin pediu demissão. “O time apaixonado da Squanch irá continuar a desenvolver jogos que nós sabemos que nossos fãs amarão, enquanto continuamos a apoiar e melhorar o [jogo] High On Life”, disseram.

Co-criador de “Rick & Morty” com Dan Harmon, Justin Roiland é dublador dos dois protagonistas da série. Algumas fontes relataram à Variety que os papéis do avô e seu neto aventureiros pelo espaço serão reformulados sem o produtor. A Adult Swim renovou o desenho para mais 70 episódios em 2018. Até agora, 61 foram lançados.