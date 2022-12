Cléber Machado manda recado para Pelé ao vivo na Globo

Ao comendar a transmissão de um jogo na Copa do Mundo, Cléber Machado manda seu carinho para Pelé

O narrador esportivo Cléber Machado mandou um recado especial para o ex-jogador de futebol Pelé, que está internado em São Paulo. Neste sábado, 3, ele comandou a transmissão do jogo entre Argentina e Austrália na Copa do Mundo do Catar e fez questão de interromper o momento para deixar o seu carinho pelo Rei do Futebol.

Cléber estava falando sobre a milésima partida de Lionel Messi quando aproveitou para falar sobre Pelé. “Por falar em mil, eu lembro do Pelé, como todo mundo que gosta de futebol, pelo menos uma vez por dia. Tamo junto, é por você”, disse ele.

Pelé está internado em São Paulo para a reavaliação do seu tratamento de quimioterapia contra um câncer. O atleta foi diagnosticado com uma infecção respiratória e faz tratamento com antibióticos. Por enquanto, os médicos não informaram a previsão de alta.

Torcida do Santos planeja vigília

A Torcida Jovem, que é uma das organizadas do time de futebol Santos, decidiu convocar os torcedores para uma vigília pela recuperação do ex-jogador de futebol Pelé (82). A Torcida Jovem revelou que fará uma vigília em frente ao Hospital Albert Einstein no domingo, 4, das 10h às 13h.

“Quem é Rei nunca perde a majestade! A Torcida Jovem do Santos convoca nossos associados, santistas em geral e amantes do futebol para comparecer no domingo a uma vigília para demonstrarmos apoio e fé na recuperação de Rei Pelé”, informaram.