Claudio Manoel revela detalhes e brigas nos bastidores de Casseta e Planeta

Humorista Claudio Manoel conta brigas que aconteciam nos bastidores de Casseta e Planeta

Ambiente destruído? O humorista Claudio Manoel aproveitou sua participação no podcast Achismos, do comediante Maurício Meirelles, para revelar algumas brigas que aconteciam entre os membros do grupo de humor Casseta e Planeta. O artista revelou que chegou a presenciar uma briga física entre Marcelo Madureira e Hubert Aranha, enquanto estava ensaiando uma apresentação na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Claudio, os colegas ensaiavam para um número musical quando os dois comediantes se estranharam e decidiram partir para a disputa física. O artista contou que não viu como a discussão se iniciou, mas somente o momento no qual a Hubert deu uma porrada em Madureira, que caiu no chão. A banda continuou tocando, sem entender o que estava acontecendo.

“Eu cantava a nossa música e daqui a pouco, do nada, Madureira estava no chão. A banda tocando, não vi a discussão, e o Hubert tinha acabado de dar uma porrada no Madureira. Foi aquele negócio: ‘O que houve?’. [Hubert]: ‘Madureira estava me enchendo o saco’”, explicou o comediante.

Antes do show realmente começar, o diretor do grupo pediu para que Claudio Manoel acalmasse os integrantes do grupo. Então, o comediante reuniu os colegas de trabalho e pediu para que eles deixassem de lado a confusão e colocassem toda sua concentração no show.

Porém, Bussunda, que não sabia o que tinha acontecido pois estava vendo jogo da Seleção Brasileira, não entendeu o pedido e perguntou: “Isso tudo por que o Brasil empatou com a Colômbia?”. “Ele não tinha visto a porrada, e ninguém comentou. Ele estava lá fumando um, ninguém falou com ele”, explicou Manoel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Achismos Podcast (@achismosoficial)

Maria Paula relata machismo nos bastidores do 'Casseta e Planeta'

“Foi com muito jeitinho. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada! E eles eram muito machistas. E eu falava: ‘galera, isso aqui não vai dar bom assim, não”, contou à jornalista Marcia Zazur, do Sesc DF. Maria Paula contou com a sorte e sucesso para começar a tomar certo espaço no humorístico. “Com o tempo, com calma, eles foram me dando um papel aqui, outro ali. A minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos (…). Eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta”, contou.