Claudia Raia se diverte dançando ao lado dos filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia

A atriz Claudia Raia (55) está curtindo as férias na Itália ao lado dos filhos Sophia Raia (19) e Enzo Celulari (25) e divertiu a web ao surgir em um vídeo dançando.

Em seu perfil no TikTok, Sophia Raia compartilhou um vídeo divertido com a mãe e o irmão, onde o trio se arriscava em uma coreografia.

Apesar de ser dançarina, Claudia Raia mostrou que não tem tanta afinidade com as coreografias do TikTok, mas, claro, não deixou de se divertir ao lado dos filhotes.

Na legenda do post, Sophia brincou e escreveu, citando a música: "E o sentadão da família?".

Veja o vídeo de Claudia Raia dançando com os filhos:

Aos 55 anos, Claudia Raia posa de biquíni ao lado dos filhos e recebe chuva de elogios

No último domingo, 24, Claudia Raia surgiu em um registro raro em família. Através do seu perfil no Instagram, Enzo Celulari compartilhou uma foto ao lado da irmã, Sophia, e da mãe. Na foto publicada pelo filho, Claudia Raia surgiu de biquíni e surpreendeu com a boa forma aos 55 anos, e, claro, foi alvo de diversos elogios nas redes sociais.

