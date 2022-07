Claudia Raia e Ana Maria Braga divertem a web ao fazerem dancinha

Claudia Raia surge dançando com Ana Maria Braga em vídeo e se declara

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h41

Mais que amigas, friends! Nesta quarta-feira, 13, Claudia Raia (55) foi a convidada para tomar café da manhã com Ana Maria Braga (73) no Mais Você. Depois de participar do programa, é claro que a atriz decidiu usar suas redes sociais para prestar uma homenagem à apresentadora.

Em seu Instagram, ela publicou um vídeo no qual as duas apareceram fazendo uma coreografia viral e divertiu os internautas!

“Comecei o dia dançando com a minha amiga. Te amo, Ana Maria Braga”, escreveu a mãe de Enzo (25) e Sophia (19) na legenda. “Você volta”, comentou a jornalista no post.

“Amo”, “maravilhosas”, “duas deusas”, “belas!”, “avisa que são elas”, “lindas e perfeitas”, “adorei” e “amei assistir vocês”, falaram alguns fãs nos comentários.

Confira o vídeo de Claudia Raia dançando com Ana Maria Braga: