Cláudia Abreu entra na brincadeira e aprova participação no 'Lady Night': ''Troca divertida''

Atriz Cláudia Abreu entra na brincadeira e se diverte com Tatá Werneck no 'Lady Night'

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 13h42

O programa Lady Night desta quinta-feira, 17, trará muitas histórias dos bastidores das novelas de sucesso ao receber a atriz Cláudia Abreu (51).

Bem reservada em sua vida pessoal, a artista topou dividir o microfone com Tatá Werneck (38) e entrar nas brincadeiras na atração de humor que é exibida logo depois do BBB 22.

"Meus filhos adoram o programa e eu também. É bom a gente não se levar tão a sério. Eu tive muito prazer ao participar do programa. Poder ter uma troca divertida e inteligente com alguém tão especial me animou bastante", disse a famosa para o Gshow.

Pingue-Pongue

"A Tatá me deixou à vontade, foi muito carinhosa, disse que queria que eu ficasse feliz. E contracenar com ela foi uma explosão de alegria. É como estar num jogo veloz de pingue-pongue: você tem que ser rápido e ficar ligado para não deixar a bola cair fora", ressaltou Cláudia Abreu que já participou de dezenas de tramas de sucesso na telinha como Celebridade (2003), Belíssima (2005), Cheias de Charme (2012), dentre muitas outras.