Gente? Prêmio da Globo gera confusão envolvendo Clara Moneke e Amaury Lorenzo

Clara Moneke defende Amaury Lorenzo nas redes sociais; ator foi atacado após vencer a atriz no 'Melhores do Ano'; veja

A atriz Clara Moneke desabafou nas redes sociais nesta terça-feira, 12, após seus fãs atacarem o colega Amaury Lorenzo. É que os dois disputavam a categoria 'revelação' do Melhores do Ano, troféu entregue pelo programa Domingão com Huck.

Só que a atriz de Vai na Fé acabou perdendo a disputa para o galã. Após o resultado, fãs da artista começaram a criticar o ator de Terra e Paixão. Ela não gostou do tom das mensagens e foi às redes sociais reclamar.

"Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu", declarou ela.

Clara Moneke ainda fez um apelo aos fãs. "E o pior é que não é sobre mim, ou Amaury, ou premiação nenhuma. A verdade é que uma parte pobre da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o Amaury, com os traços, a história, a identidade dele. Quem odeia o corpo dele também odeia o meu…", disparou ela.

Veja abaixo o desabafo:

Acordei agora com um enxurrada de mensagens que me apavoraram. PAREM de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele MERECEU esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu + — claramoneke (@claramoneke) December 12, 2023

e o pior é que não é sobre mim, ou amaury, ou premiação nenhuma. a verdade é que uma parte pobre da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o amaury com os traços, a história, a identidade dele. quem odeia o corpo dele também odeia o meu… — claramoneke (@claramoneke) December 12, 2023

Atriz foi destaque na novela das 7

A atriz Clara Moneke celebrou o sucesso de sua estreia na Globo durante o programa Conversa com Bial, comandado por Pedro Bial. Mas ao ser questionada sobre o sucesso de sua atuação na novela das sete, Vai na Fé, a artista admitiu que não estava preparada para a enorme repercussão que a trama alcançou.

"Apesar de todo mundo falar que a novela estava legal, até eu conseguir ver, era muito difícil. Novela é impactante. A gente não vê antes nada! A série, você até esquece o que fez, porque demora a sair. O cinema demora mais. Eu me perguntava: será que está ficando bom esse bagulho?”, Clara relatou o receio com a recepção do público.